المعارك تمنع وصول المساعدات إلى 60 ألف طفل يعانون سوء التغذية في جنوب السودان

أعلنت الأمم المتحدة أمس أن المعارك العنيفة في جنوب السودان تحول منذ نحو شهر دون إيصال المواد الغذائية التي يحتاج اليها 60 ألف طفل يعانون سوء التغذية.ويعاني هذا البلد الفقير منذ سنوات انعدام الأمن وعدم الاستقرار السياسي، لكن المعارك الأخيرة في ولاية أعالي النيل (شمال) بين القوات المتحالفة مع الرئيس سلفا كير وقوات خصمه نائبه السابق رياك مشار، أثار قلق المراقبين.ووفقا لبيان مشترك صادر عن برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) «لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى المنطقة منذ نحو شهر» بسبب القتال العنيف على طول نهر النيل الأبيض الذي يعد وسيلة نقل رئيسية.وأضاف برنامج الأغذية العالمي و«يونيسف» أن هذه المنطقة الواقعة في شمال البلاد تضم «أكثر من 300 ألف طفل يعانون سوء التغذية المعتدل أو الشديد منذ العام الماضي» ووصلت إلى «نقطة انهيار».وقالت ماري إلين ماكغروارتي ممثلة برنامج الأغذية العالمي في جنوب السودان «كل يوم حاسم بالنسبة لطفل يعاني سوء التغذية ويحتاج إلى علاج منقذ للحياة».وقد سرق نحو ألفي صندوق من المواد الغذائية الحيوية منذ اشتداد الأعمال العدائية، وفقا لوكالات الأمم المتحدة.وأوضح ممثل «يونيسف» أوبيا أتشينغ أن انقطاع خطوط الإمداد «غير مسبوق» بسبب «القتال المستمر وأعمال النهب وقطع الممر المائي».وأضاف «إذا استمر ذلك فإننا ببساطة سنواجه نقصا في الإمدادات في المقاطعات عبر ولاية (أعالي النيل) بحلول نهاية مايو 2025 مع نتائج كارثية محتملة للأطفال الأصغر سنا والأكثر ضعفا».

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