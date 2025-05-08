طوكيو وسيئول وواشنطن تدين إطلاق بيونغ يانغ الأخير للصواريخ الباليستية

دانت اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة أمس بشدة إطلاق كوريا الشمالية عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي (بحر اليابان).وذكرت وزارة الخارجية اليابانية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين المدير العام لمكتب شؤون آسيا وأوقيانوسيا بوزارة الخارجية اليابانية أكيهيرو أوكوتشي والمدير العام لمكتب سياسة شبه الجزيرة الكورية بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية كيم هيون جين، ونائب الممثل الأميركي الخاص للشؤون الكورية والمنغولية سيث بيلي.وأوضحت الوزارة أن المسؤولين اعتبروا الإطلاق الصاروخي انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر على بيونغ يانغ القيام بأي عمليات إطلاق من هذا القبيل واتفقوا على أنه يشكل تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وخارجهاوأكدت أنه سيتم التواصل والتنسيق الوثيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في الرد على «استفزازات كوريا الشمالية».وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أعلنت في وقت سابق أمس رصد إطلاق بيونغ يانغ صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي (بحر اليابان) من مدينة (وونسان) الساحلية الشرقية لكوريا الشمالية.

MENAFN08052025000130011022ID1109526817