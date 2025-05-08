طوكيو وسيئول وواشنطن تدين إطلاق بيونغ يانغ الأخير للصواريخ الباليستية

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طوكيو وسيئول وواشنطن تدين إطلاق بيونغ يانغ الأخير للصواريخ الباليستية
(MENAFN- Al-Anbaa)
دانت اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة أمس بشدة إطلاق كوريا الشمالية عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي (بحر اليابان).
وذكرت وزارة الخارجية اليابانية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين المدير العام لمكتب شؤون آسيا وأوقيانوسيا بوزارة الخارجية اليابانية أكيهيرو أوكوتشي والمدير العام لمكتب سياسة شبه الجزيرة الكورية بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية كيم هيون جين، ونائب الممثل الأميركي الخاص للشؤون الكورية والمنغولية سيث بيلي.
وأوضحت الوزارة أن المسؤولين اعتبروا الإطلاق الصاروخي انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر على بيونغ يانغ القيام بأي عمليات إطلاق من هذا القبيل واتفقوا على أنه يشكل تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وخارجها
وأكدت أنه سيتم التواصل والتنسيق الوثيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في الرد على «استفزازات كوريا الشمالية».
وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أعلنت في وقت سابق أمس رصد إطلاق بيونغ يانغ صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي (بحر اليابان) من مدينة (وونسان) الساحلية الشرقية لكوريا الشمالية.
دانت اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة أمس بشدة إطلاق كوريا الشمالية عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي (بحر اليابان).
وذكرت وزارة الخارجية اليابانية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين المدير العام لمكتب شؤون آسيا وأوقيانوسيا بوزارة الخارجية اليابانية أكيهيرو أوكوتشي والمدير العام لمكتب سياسة شبه الجزيرة الكورية بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية كيم هيون جين، ونائب الممثل الأميركي الخاص للشؤون الكورية والمنغولية سيث بيلي.
وأوضحت الوزارة أن المسؤولين اعتبروا الإطلاق الصاروخي انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر على بيونغ يانغ القيام بأي عمليات إطلاق من هذا القبيل واتفقوا على أنه يشكل تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وخارجها
وأكدت أنه سيتم التواصل والتنسيق الوثيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في الرد على «استفزازات كوريا الشمالية».
وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أعلنت في وقت سابق أمس رصد إطلاق بيونغ يانغ صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي (بحر اليابان) من مدينة (وونسان) الساحلية الشرقية لكوريا الشمالية.
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