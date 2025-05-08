الهند وباكستان تتبادلان الاتهامات وهجمات المسيرات واستمرار المساعي الديبلوماسية لخفض التصعيد

تبادلت الهند وباكستان أمس الاتهامات بتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، الأمر الذي يثير قلق المجتمع الدولي الذي يدعو القوتين النوويتين إلى خفض التصعيد، على خلفية القصف المدفعي المتبادل بين جيشي البلدين في أعقاب سلسلة ضربات هندية على باكستان، ما أدى إلى مقتل 48 شخصا على الأقل على الجانبين، غالبيتهم من المدنيين.واستيقظت مدينة لاهور الباكستانية الرئيسية الحدودية مع الهند، على أصوات انفجارات متقطعة، بينما أفادت نيودلهي عن «تحييد» الدفاعات الجوية المنتشرة في المكان.وقالت الهند إنها قامت بذلك، ردا على هجوم ليلي «بصواريخ وطائرات مسيرة باكستانية» طاول «أهدافا عسكرية» على أراضيها.وقالت وزارة الدفاع الهندية في بيان ان أنظمة الدفاع الجوي التابعة للجيش الهندي تمكنت من إحباط هذه المحاولات.وأوضح أن القوات المسلحة الهندية استهدفت رادارات وأنظمة الدفاع الجوي في عدد من المواقع في باكستان.وذكر البيان انه تم استهداف نظام دفاع جوي في لاهور، قائلا: «الرد الهندي كان على المستوى نفسه وبالشدة نفسها التي ضربت بها باكستان».وعلى صعيد متصل، قال وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ إن ما لا يقل عن 100 شخص قتلوا في ضربات وجهتها الهند لمواقع في باكستان والجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.من جانبه، أفاد الجيش الباكستاني بأنه أسقط «25 طائرة مسيرة إسرائيلية الصنع» أطلقتها الهند باتجاه 9 مدن على الأقل، تقع في عدد منها مقرات عسكرية أو استخبارية، كما هو حال روالبندي التي تعد المدينة التوأم لإسلام آباد.وأعلن المتحدث باسم الجيش الباكستاني سقوط قتلى وجرحى مدنيين وعسكريين قرب لاهور عاصمة إقليم البنجاب.وقالت وزارة الدفاع الهندية إن «القوات الهندية المسلحة استهدفت رادارات وأنظمة دفاع جوي في عدة أماكن في باكستان»، مشيرة إلى «تحييدها» في لاهور.من جانبه، ندد الجيش الباكستاني بـ «عمل عدواني جديد» من قبل الهند، مشيرا إلى الهجوم الذي نفذته بمسيرات «هاروب» (Harop) الهجومية إسرائيلية الصنع.وفي روالبندي، أبلغ واجد خان وهو موظف في الدفاع المدني، السكان بتحليق طائرات مسيرة في سماء المدينة، داعيا إياهم لعدم «الإصابة بالذعر والبقاء في المنزل».في الأثناء، أعلنت هيئة الطيران المدني إغلاق مطار كراتشي عاصمة البلاد الاقتصادية، طيلة يوم أمس، بينما أعيد تشغيل 3 مطارات، من بينها مطارا إسلام آباد ولاهور، بعد توقفها عن العمل لفترة وجيزة. وعلى المستوى الديبلوماسي، أكد وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار لنظيره الإيراني عباس عراقجي الذي قام بزيارة الهند في إطار جهود وساطة تجريها طهران بين البلدين، أن نيودلهي «لا تنوي التسبب في تصعيد جديد». وأضاف أن أي هجوم من جانب باكستان سيواجه بـ «رد حازم للغاية».وتصاعد التوتر عقب الهجوم الذي وقع في الجانب الهندي من كشمير المتنازع عليها في 22 أبريل والذي أسفر عن مقتل 26 مدنيا، وردا على الهجوم قصفت الهند مواقع داخل باكستان ليبدأ بعدها الجيشان على جانبي خط المراقبة الذي يشكل الحدود الفعلية بين البلدين، تبادل إطلاق النار كل ليلة باستخدام أسلحة خفيفة.ومع الوقت، اكتسبت المواجهة منحى أكثر عنفا، مع استمرار القتال طيلة نهار أمس الأول. ويرى خبراء أن مستوى العنف الذي بلغه تبادل إطلاق النار، لم يشهده البلدان منذ أكثر من عقدين.ورغم أن أي جهة لم تعلن مسؤوليتها عن هجوم كشمير، إلا أن نيودلهي نسبته إلى جماعة «عسكر طيبة» التي تتخذ في باكستان مقرا، ملقية باللوم على باكستان في الوقت ذاته.

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