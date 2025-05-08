الرئيسان الروسي والصيني يبحثان السياسة والأمن والاقتصاد ويوقعان اتفاقا لترسيخ الشراكة الإستراتيجية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ في الكرملين أمس، توافقهما في مواجهة الغرب عشية احتفالات ذكرى النصر، في التاسع من مايو، التي أمر الرئيس الروسي بهدنة خلالها في اوكرانيا في وقت اتهمت كييف موسكو بانتهاكها.ووقع الرئيسان إعلانا مشتركا «مهما» لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين بلديهما و«تحقيق الاستقرار العالمي». وقالت الرئاسة الروسية «الكرملين» في بيان إن الرئيسين وقعا عقب محادثات ثنائية في موسكو اتفاقية لتعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة إلى جانب عدد من الاتفاقيات التي تستهدف توسيع آفاق التعاون الثنائي في مجالات حيوية مثل التجارة والطاقة.وفي مؤتمر صحافي مشترك شدد بوتين على أن التعاون الاستثماري بين البلدين يشهد نموا مطردا، مشيرا إلى أن روسيا تعد من أكبر الشركاء التجاريين للصين في حين أصبحت معظم العمليات التجارية بين موسكو وبكين تعتمد على الروبل واليوان ما يعكس توجها متزايدا لفك الارتباط عن العملات الغربية وبناء نظام تجاري مستقر ومحصن من تأثيرات الدول الأخرى.وأضاف أن «التعاون مع الصين في مجال الطاقة النووية السلمية يتطور بشكل ناجح في وقت تسعى فيه موسكو وبكين لتطوير منظومة شراكة اقتصادية واستراتيجية لا تخضع للإملاءات الخارجية».من جانبه، وصف الرئيس الصيني المباحثات مع بوتين بأنها كانت «مفصلة ومثمرة»، وأسفرت عن التوصل إلى مجموعة من الاتفاقيات الجديدة التي تعزز من مسار العلاقات الثنائية.وأضاف أن «الصين وروسيا ورغم الاضطراب الدولي المتزايد مازالتا تلتزمان بسياسة حسن الجوار وتوسيع مجالات التعاون».ومن المتوقع أن يصل نحو عشرين زعيما أجنبيا إلى موسكو اليوم، لحضور العرض العسكري الضخم الذي ينظمه الكرملين في الساحة الحمراء لمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار على ألمانيا النازية.وقال بوتين بعد اللقاء: «جرت مناقشاتنا في أجواء ودية ودافئة وبناءة كالعادة، وكانت مثمرة للغاية»، مضيفا «سنبذل كل ما هو ضروري لتعميق التعاون» الثنائي. من جانبه، قال جينبينغ «لقد أجريت محادثات معمقة وودية ومثمرة مع الرئيس بوتين. توصلنا إلى العديد من التوافقات الجديدة والمهمة».وتمت مناقشة عدة ملفات بحسب بوتين بينها «السياسة والأمن والعلاقات الاقتصادية».وأكد الرئيس الروسي أنه يريد «تعميق» التعاون الروسي الصيني الذي وصل «إلى أعلى مستوى تاريخي»، قائلا «سنواصل تنسيق مواقفنا بشكل وثيق».وسيشارك جنود من الصين ومن عشرات الدول الأخرى في العرض العسكري في موسكو اليوم، على الرغم من تحذيرات كييف من أن ذلك يمثل «دعما للدولة المعتدية».وأكد الكرملين اتخاذ «جميع الإجراءات اللازمة» لضمان سلامة الاحتفالات، بما في ذلك تقييد الوصول إلى الإنترنت.من جانبه، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالاحتفالات الضخمة التي تنظم في موسكو، مؤكدا أنها «ستكون استعراضا للوقاحة» و«الأكاذيب». ورغم دخول الهدنة التي أعلنها الرئيس الروسي حتى السبت حيز التنفيذ أمس، اتهم وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا الجيش الروسي بشن هجمات «على طول خط الجبهة»، مشيرا إلى مئات الخروقات لوقف إطلاق النار.وتوعد الوزير برد «مناسب» من قبل الجيش الأوكراني على هذه الهجمات، فيما أكدت القوات الروسية أنها «ستحترم كليا» الهدنة، مؤكدة أنها «ترد» فقط على الانتهاكات الأوكرانية.وأكد المتحدث باسم لواء أوكراني ينشط في منطقة خاركيف (شمال شرق) أنه «لا هدنة حتى الآن». وأشار إلى «نيران كثيفة» وقذائف أطلقتها طائرات مسيرة صغيرة.وأفاد سلاح الجو الأوكراني أنه «لم يسجل إطلاق صواريخ أو استخدام مسيرات هجومية في المجال الجوي الأوكراني».

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