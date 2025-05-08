ممثل أمين عام "الناتو" يثمِّن التعاون والعلاقات الثنائية "المتميزة" بين الكويت والحلف

ثمن ممثل أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) الخاص للجوار الجنوبي ونائب مساعد الأمين العام للشؤون السياسية والسياسة الأمنية خافيير كولومينا التعاون والعلاقات الثنائية «المتميزة» التي تجمع الكويت والحلف على جميع الأصعدة، مؤكدا سعي الحلف الى تكثيف وتعزيز الحوارات السياسية مع دول مجلس التعاون الخليجي لاسيما غير الأعضاء في مبادرة إسطنبول للتعاون.جاء ذلك في تصريح أدلى به كولومينا لـ «كونا» على هامش مشاركته في الحوار الذي استضافه المركز الإقليمي لحلف الشمال الأطلسي ومبادرة إسطنبول للتعاون بعنوان «التعاون الأمني: الشراكات وحلف شمال الأطلسي في ظل المشهد الجيوسياسي المتطور في منطقة الخليج».وقال كولومينا إن من أهداف زيارته للكويت مناقشة أفضل سبل زيادة وتيرة التحاور السياسي مع دول مجلس التعاون، مشيرا إلى أهمية ترأس الكويت للدورة الـ 45 من مجلس التعاون الخليجي «الذي نعمل ونشارك معها بشكل ممتاز».وذكر أن المركز الإقليمي لحلف «الناتو» في الكويت يعد مركزا رائدا للحلف في المنطقة ومثالا حيا لمرحلة العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع الحلف ودولة الكويت، مؤكدا السعي إلى استمراره وتطوير أنشطته وأعماله طوال العام.وأكد أهمية الأنشطة التي ينظمها المركز ويستضيفها للطرفين، مضيفا أن «المركز يوفر إمكانات هائلة للمضي قدما في التعاون ليس فقط مع شركائنا (أعضاء مبادرة إسطنبول للتعاون) وإنما للدول الأخرى التي تجمعنا معها علاقات جيدة».وأوضح أن منطقة الخليج العربي ضمن أوليات خطة عمل حلف «الناتو» في التفاعل مع الجوار الجنوبي خصوصا لما تمر به منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها، مشيرا إلى لقاءاته مع قيادات وزارة الخارجية الكويتية ومناقشة أهم القضايا الاقليمية «التي باتت تؤثر على العالم أجمع وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين».

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