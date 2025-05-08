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محافظ الفروانية يستقبل سفير جمهورية مالطا
(MENAFN- Al-Anbaa)
استقبل محافظ الفروانية الشيخ عذبي الناصر صباح أمس في مكتبه سفير جمهورية مالطا لدى الكويت البروفيسور د.جورج سعيد زاميت، وذلك في زيارة ودية ضمن إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد المحافظ حرص المحافظة على مد جسور التعاون مع مختلف البعثات الديبلوماسية.
وفي ختام اللقاء، عبر السفير عن شكره وتقديره للمحافظ على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، متمنيا للكويت مزيدا من التقدم والازدهار.
استقبل محافظ الفروانية الشيخ عذبي الناصر صباح أمس في مكتبه سفير جمهورية مالطا لدى الكويت البروفيسور د.جورج سعيد زاميت، وذلك في زيارة ودية ضمن إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد المحافظ حرص المحافظة على مد جسور التعاون مع مختلف البعثات الديبلوماسية.
وفي ختام اللقاء، عبر السفير عن شكره وتقديره للمحافظ على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، متمنيا للكويت مزيدا من التقدم والازدهار.
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