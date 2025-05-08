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محافظ الفروانية يستقبل سفير جمهورية مالطا

محافظ الفروانية يستقبل سفير جمهورية مالطا

2025-05-08 11:20:55
(MENAFN- Al-Anbaa)

استقبل محافظ الفروانية الشيخ عذبي الناصر صباح أمس في مكتبه سفير جمهورية مالطا لدى الكويت البروفيسور د.جورج سعيد زاميت، وذلك في زيارة ودية ضمن إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد المحافظ حرص المحافظة على مد جسور التعاون مع مختلف البعثات الديبلوماسية.
وفي ختام اللقاء، عبر السفير عن شكره وتقديره للمحافظ على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، متمنيا للكويت مزيدا من التقدم والازدهار.

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