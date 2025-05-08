محافظ الفروانية بحث والسفير الكوري سبل تعزيز التعاون بين البلدين

استقبل محافظ الفروانية الشيخ عذبي ناصر الصباح أمس في مكتبه، سفير جمهورية كوريا لدى دولة الكويت باراك تشونغ سوك، وذلك في زيارة ودية تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الصديقين.وشهد اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض سبل تطوير العلاقات المشتركة، حيث ثمن المحافظ العلاقات الوطيدة بين دولة الكويت وجمهورية كوريا.وأعرب السفير في ختام اللقاء عن اعتزازه بهذه الزيارة، مشيدا بحسن الاستقبال والترحيب، متمنيا دوام الأمن والاستقرار للكويت.

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