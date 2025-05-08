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محافظ الفروانية بحث والسفير الكوري سبل تعزيز التعاون بين البلدين
(MENAFN- Al-Anbaa)
استقبل محافظ الفروانية الشيخ عذبي ناصر الصباح أمس في مكتبه، سفير جمهورية كوريا لدى دولة الكويت باراك تشونغ سوك، وذلك في زيارة ودية تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الصديقين.
وشهد اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض سبل تطوير العلاقات المشتركة، حيث ثمن المحافظ العلاقات الوطيدة بين دولة الكويت وجمهورية كوريا.
وأعرب السفير في ختام اللقاء عن اعتزازه بهذه الزيارة، مشيدا بحسن الاستقبال والترحيب، متمنيا دوام الأمن والاستقرار للكويت.
استقبل محافظ الفروانية الشيخ عذبي ناصر الصباح أمس في مكتبه، سفير جمهورية كوريا لدى دولة الكويت باراك تشونغ سوك، وذلك في زيارة ودية تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الصديقين.
وشهد اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض سبل تطوير العلاقات المشتركة، حيث ثمن المحافظ العلاقات الوطيدة بين دولة الكويت وجمهورية كوريا.
وأعرب السفير في ختام اللقاء عن اعتزازه بهذه الزيارة، مشيدا بحسن الاستقبال والترحيب، متمنيا دوام الأمن والاستقرار للكويت.
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