مسؤولون في الطيران المدني العربي يؤكدون أهمية تعزيز العمل العربي في قطاع النقل الجوي

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مسؤولون في الطيران المدني العربي يؤكدون أهمية تعزيز العمل العربي في قطاع النقل الجوي
(MENAFN- Al-Anbaa)
أكد مسؤولون في المنظمة العربية للطيران المدني أمس الأربعاء أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في قطاع النقل الجوي للرقي بهذا القطاع الحيوي إلى مستوى المعايير والاتفاقيات الدولية.
جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع الدورة الـ 72 للمجلس التنفيذي للمنظمة بالرباط بمشاركة وفود الدول العربية الأعضاء بينها وفد الكويت الذي ترأسه رئيس الإدارة العامة للطيران الشيخ حمود المبارك.
ودعا رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عبدالعزيز الدعيلج في كلمة خلال افتتاح الاجتماع إلى تعزيز التعاون العربي لمواكبة التحولات الدولية التي يشهدها قطاع النقل الجوي.
وأشار الدعيلج إلى أن قطاع النقل الجوي في العالم يشهد تحولات متسارعة تقتضي تحديث منظومة النقل الجوي في الدول العربية لتتلاءم مع المعايير والالتزامات الدولية مبرزا في هذا السياق أهمية صياغة رؤية عربية مشتركة للنهوض بهذا القطاع الحيوي والرقي به على الصعيد الدولي.
من جانبه، أكد رئيس الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت الشيخ حمود المبارك في تصريح لـ «كونا» أهمية العمل العربي المشترك لتطوير قطاع النقل الجوي وتعزيز مكانة الطيران المدني العربي في المحافل والمنتديات الإقليمية والدولية.
وأشار الشيخ حمود المبارك في هذا السياق إلى ضرورة مواكبة التحديات التي يشهدها قطاع النقل الجوي، ولاسيما ما يتعلق بالتطور التكنولوجي والتحول الرقمي، داعيا إلى تضافر الجهود وتكثيف التعاون بين الدول العربية لتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر ركيزة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة.
بدوره، أكد المدير العام للمنظمة العربية للطيران المدني عبدالنبي منار أهمية تنسيق التعاون بين الدول العربية في قطاع النقل الجوي، مشيرا إلى أن انعقاد الاجتماع التنفيذي للمنظمة في دورته الـ 72 يكتسي أهمية كبيرة، لاسيما أنه يأتي قبل أشهر قليلة على انعقاد الجمعية العامة لمنظمة الطيران الدولي في مدينة مونتريال الكندية.
وانطلقت في وقت سابق أمس أعمال المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، حيث ناقش المشاركون عددا من المواضيع المرتبطة بالتحولات التي يشهدها قطاع النقل الجوي عربيا وعالميا، كما صادقوا على توصيات اللجان الفنية وتنفيذ البرنامج السنوي للمنظمة.
أكد مسؤولون في المنظمة العربية للطيران المدني أمس الأربعاء أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في قطاع النقل الجوي للرقي بهذا القطاع الحيوي إلى مستوى المعايير والاتفاقيات الدولية.
جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع الدورة الـ 72 للمجلس التنفيذي للمنظمة بالرباط بمشاركة وفود الدول العربية الأعضاء بينها وفد الكويت الذي ترأسه رئيس الإدارة العامة للطيران الشيخ حمود المبارك.
ودعا رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عبدالعزيز الدعيلج في كلمة خلال افتتاح الاجتماع إلى تعزيز التعاون العربي لمواكبة التحولات الدولية التي يشهدها قطاع النقل الجوي.
وأشار الدعيلج إلى أن قطاع النقل الجوي في العالم يشهد تحولات متسارعة تقتضي تحديث منظومة النقل الجوي في الدول العربية لتتلاءم مع المعايير والالتزامات الدولية مبرزا في هذا السياق أهمية صياغة رؤية عربية مشتركة للنهوض بهذا القطاع الحيوي والرقي به على الصعيد الدولي.
من جانبه، أكد رئيس الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت الشيخ حمود المبارك في تصريح لـ «كونا» أهمية العمل العربي المشترك لتطوير قطاع النقل الجوي وتعزيز مكانة الطيران المدني العربي في المحافل والمنتديات الإقليمية والدولية.
وأشار الشيخ حمود المبارك في هذا السياق إلى ضرورة مواكبة التحديات التي يشهدها قطاع النقل الجوي، ولاسيما ما يتعلق بالتطور التكنولوجي والتحول الرقمي، داعيا إلى تضافر الجهود وتكثيف التعاون بين الدول العربية لتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر ركيزة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة.
بدوره، أكد المدير العام للمنظمة العربية للطيران المدني عبدالنبي منار أهمية تنسيق التعاون بين الدول العربية في قطاع النقل الجوي، مشيرا إلى أن انعقاد الاجتماع التنفيذي للمنظمة في دورته الـ 72 يكتسي أهمية كبيرة، لاسيما أنه يأتي قبل أشهر قليلة على انعقاد الجمعية العامة لمنظمة الطيران الدولي في مدينة مونتريال الكندية.
وانطلقت في وقت سابق أمس أعمال المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، حيث ناقش المشاركون عددا من المواضيع المرتبطة بالتحولات التي يشهدها قطاع النقل الجوي عربيا وعالميا، كما صادقوا على توصيات اللجان الفنية وتنفيذ البرنامج السنوي للمنظمة.
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