مسؤولون في الطيران المدني العربي يؤكدون أهمية تعزيز العمل العربي في قطاع النقل الجوي

أكد مسؤولون في المنظمة العربية للطيران المدني أمس الأربعاء أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في قطاع النقل الجوي للرقي بهذا القطاع الحيوي إلى مستوى المعايير والاتفاقيات الدولية.جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع الدورة الـ 72 للمجلس التنفيذي للمنظمة بالرباط بمشاركة وفود الدول العربية الأعضاء بينها وفد الكويت الذي ترأسه رئيس الإدارة العامة للطيران الشيخ حمود المبارك.ودعا رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عبدالعزيز الدعيلج في كلمة خلال افتتاح الاجتماع إلى تعزيز التعاون العربي لمواكبة التحولات الدولية التي يشهدها قطاع النقل الجوي.وأشار الدعيلج إلى أن قطاع النقل الجوي في العالم يشهد تحولات متسارعة تقتضي تحديث منظومة النقل الجوي في الدول العربية لتتلاءم مع المعايير والالتزامات الدولية مبرزا في هذا السياق أهمية صياغة رؤية عربية مشتركة للنهوض بهذا القطاع الحيوي والرقي به على الصعيد الدولي.من جانبه، أكد رئيس الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت الشيخ حمود المبارك في تصريح لـ «كونا» أهمية العمل العربي المشترك لتطوير قطاع النقل الجوي وتعزيز مكانة الطيران المدني العربي في المحافل والمنتديات الإقليمية والدولية.وأشار الشيخ حمود المبارك في هذا السياق إلى ضرورة مواكبة التحديات التي يشهدها قطاع النقل الجوي، ولاسيما ما يتعلق بالتطور التكنولوجي والتحول الرقمي، داعيا إلى تضافر الجهود وتكثيف التعاون بين الدول العربية لتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر ركيزة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة.بدوره، أكد المدير العام للمنظمة العربية للطيران المدني عبدالنبي منار أهمية تنسيق التعاون بين الدول العربية في قطاع النقل الجوي، مشيرا إلى أن انعقاد الاجتماع التنفيذي للمنظمة في دورته الـ 72 يكتسي أهمية كبيرة، لاسيما أنه يأتي قبل أشهر قليلة على انعقاد الجمعية العامة لمنظمة الطيران الدولي في مدينة مونتريال الكندية.وانطلقت في وقت سابق أمس أعمال المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، حيث ناقش المشاركون عددا من المواضيع المرتبطة بالتحولات التي يشهدها قطاع النقل الجوي عربيا وعالميا، كما صادقوا على توصيات اللجان الفنية وتنفيذ البرنامج السنوي للمنظمة.

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