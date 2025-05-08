  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
فيصل الحمود: الاهتمام بالكوادر الطبية والعلمية المتميزة والمبدعين والمخترعين

فيصل الحمود: الاهتمام بالكوادر الطبية والعلمية المتميزة والمبدعين والمخترعين

2025-05-08 11:20:54
(MENAFN- Al-Anbaa)


استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود، د.ضيدان مفرح الشمري، اختصاصي جراحة المسالك البولية للأطفال في مستشفى الجهراء الجديد، بمناسبة حصوله على جائزة أفضل ملصق علمي تفاعلي في قسم جراحة الأطفال خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لجراحة المسالك البولية (AUA) لعام 2025، والذي أقيم في مدينة لاس فيغاس الأميركية، مهنئا له حصوله على هذا الإنجاز الذي يعد تتويجا لجهوده وفريقه الطبي في تطوير الجراحات التخصصية الدقيقة، متمنيا له التوفيق والسداد نحو مستقبل زاهر وتحقيق ما يصبو إليه من أهداف طبية تعكس المستوى العلمي والطبي المتميز لأبناء الكويت وقدرتهم على تحقيق أعلى المستويات العلمية المختلفة التي تسهم في تقدم وطننا الغالي ليكون في مصاف الدول.
وعلى صعيد متصل، استقبل الشيخ فيصل الحمود الطالب ماجد هشام الشاهين، الفرقة الثالثة من كلية الطب بجامعة الكويت، بمناسبة حصوله على جائزة الـ Honorable Mention في مسابقة الملصقات العلمية الإلكترونية (e-poster)، من خلال مشاركته بدعم ورعاية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لتقدم العلوم (AAAS) لسنة 2025، متمنيا له التوفيق والنجاح وتحقيق ما يصبو إليه من نجاحات متميزة في العلوم الطبية.
من جهتهم، أعرب الحاضرون عن سعادتهم وشكرهم على ما لاقوه من ترحيب وتكريم من قبل الشيخ فيصل الحمود بهذه المناسبة.
وعلى صعيد متصل، أكد الشيخ فيصل الحمود أن الكويت مليئة بالشباب الطموح المليء بالطاقة المتجددة في شتى مجالات العمل، والكوادر الطبية والعلمية المتميزة، والمبدعين والمخترعين، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بهم ودعمهم، فهم ثروة الوطن ونواة تقدمه.

MENAFN08052025000130011022ID1109526809

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث