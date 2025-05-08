فيصل الحمود: الاهتمام بالكوادر الطبية والعلمية المتميزة والمبدعين والمخترعين

استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود، د.ضيدان مفرح الشمري، اختصاصي جراحة المسالك البولية للأطفال في مستشفى الجهراء الجديد، بمناسبة حصوله على جائزة أفضل ملصق علمي تفاعلي في قسم جراحة الأطفال خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لجراحة المسالك البولية (AUA) لعام 2025، والذي أقيم في مدينة لاس فيغاس الأميركية، مهنئا له حصوله على هذا الإنجاز الذي يعد تتويجا لجهوده وفريقه الطبي في تطوير الجراحات التخصصية الدقيقة، متمنيا له التوفيق والسداد نحو مستقبل زاهر وتحقيق ما يصبو إليه من أهداف طبية تعكس المستوى العلمي والطبي المتميز لأبناء الكويت وقدرتهم على تحقيق أعلى المستويات العلمية المختلفة التي تسهم في تقدم وطننا الغالي ليكون في مصاف الدول.وعلى صعيد متصل، استقبل الشيخ فيصل الحمود الطالب ماجد هشام الشاهين، الفرقة الثالثة من كلية الطب بجامعة الكويت، بمناسبة حصوله على جائزة الـ Honorable Mention في مسابقة الملصقات العلمية الإلكترونية (e-poster)، من خلال مشاركته بدعم ورعاية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لتقدم العلوم (AAAS) لسنة 2025، متمنيا له التوفيق والنجاح وتحقيق ما يصبو إليه من نجاحات متميزة في العلوم الطبية.من جهتهم، أعرب الحاضرون عن سعادتهم وشكرهم على ما لاقوه من ترحيب وتكريم من قبل الشيخ فيصل الحمود بهذه المناسبة.وعلى صعيد متصل، أكد الشيخ فيصل الحمود أن الكويت مليئة بالشباب الطموح المليء بالطاقة المتجددة في شتى مجالات العمل، والكوادر الطبية والعلمية المتميزة، والمبدعين والمخترعين، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بهم ودعمهم، فهم ثروة الوطن ونواة تقدمه.

MENAFN08052025000130011022ID1109526809