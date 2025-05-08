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فيصل الحمود: الاهتمام بالكوادر الطبية والعلمية المتميزة والمبدعين والمخترعين
(MENAFN- Al-Anbaa)
استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود، د.ضيدان مفرح الشمري، اختصاصي جراحة المسالك البولية للأطفال في مستشفى الجهراء الجديد، بمناسبة حصوله على جائزة أفضل ملصق علمي تفاعلي في قسم جراحة الأطفال خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لجراحة المسالك البولية (AUA) لعام 2025، والذي أقيم في مدينة لاس فيغاس الأميركية، مهنئا له حصوله على هذا الإنجاز الذي يعد تتويجا لجهوده وفريقه الطبي في تطوير الجراحات التخصصية الدقيقة، متمنيا له التوفيق والسداد نحو مستقبل زاهر وتحقيق ما يصبو إليه من أهداف طبية تعكس المستوى العلمي والطبي المتميز لأبناء الكويت وقدرتهم على تحقيق أعلى المستويات العلمية المختلفة التي تسهم في تقدم وطننا الغالي ليكون في مصاف الدول.
وعلى صعيد متصل، استقبل الشيخ فيصل الحمود الطالب ماجد هشام الشاهين، الفرقة الثالثة من كلية الطب بجامعة الكويت، بمناسبة حصوله على جائزة الـ Honorable Mention في مسابقة الملصقات العلمية الإلكترونية (e-poster)، من خلال مشاركته بدعم ورعاية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لتقدم العلوم (AAAS) لسنة 2025، متمنيا له التوفيق والنجاح وتحقيق ما يصبو إليه من نجاحات متميزة في العلوم الطبية.
من جهتهم، أعرب الحاضرون عن سعادتهم وشكرهم على ما لاقوه من ترحيب وتكريم من قبل الشيخ فيصل الحمود بهذه المناسبة.
وعلى صعيد متصل، أكد الشيخ فيصل الحمود أن الكويت مليئة بالشباب الطموح المليء بالطاقة المتجددة في شتى مجالات العمل، والكوادر الطبية والعلمية المتميزة، والمبدعين والمخترعين، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بهم ودعمهم، فهم ثروة الوطن ونواة تقدمه.
استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود، د.ضيدان مفرح الشمري، اختصاصي جراحة المسالك البولية للأطفال في مستشفى الجهراء الجديد، بمناسبة حصوله على جائزة أفضل ملصق علمي تفاعلي في قسم جراحة الأطفال خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لجراحة المسالك البولية (AUA) لعام 2025، والذي أقيم في مدينة لاس فيغاس الأميركية، مهنئا له حصوله على هذا الإنجاز الذي يعد تتويجا لجهوده وفريقه الطبي في تطوير الجراحات التخصصية الدقيقة، متمنيا له التوفيق والسداد نحو مستقبل زاهر وتحقيق ما يصبو إليه من أهداف طبية تعكس المستوى العلمي والطبي المتميز لأبناء الكويت وقدرتهم على تحقيق أعلى المستويات العلمية المختلفة التي تسهم في تقدم وطننا الغالي ليكون في مصاف الدول.
وعلى صعيد متصل، استقبل الشيخ فيصل الحمود الطالب ماجد هشام الشاهين، الفرقة الثالثة من كلية الطب بجامعة الكويت، بمناسبة حصوله على جائزة الـ Honorable Mention في مسابقة الملصقات العلمية الإلكترونية (e-poster)، من خلال مشاركته بدعم ورعاية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لتقدم العلوم (AAAS) لسنة 2025، متمنيا له التوفيق والنجاح وتحقيق ما يصبو إليه من نجاحات متميزة في العلوم الطبية.
من جهتهم، أعرب الحاضرون عن سعادتهم وشكرهم على ما لاقوه من ترحيب وتكريم من قبل الشيخ فيصل الحمود بهذه المناسبة.
وعلى صعيد متصل، أكد الشيخ فيصل الحمود أن الكويت مليئة بالشباب الطموح المليء بالطاقة المتجددة في شتى مجالات العمل، والكوادر الطبية والعلمية المتميزة، والمبدعين والمخترعين، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بهم ودعمهم، فهم ثروة الوطن ونواة تقدمه.
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