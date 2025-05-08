ختام "ليالي الإمارات الثقافية في الكويت" بالعرض المسرحي "سمرة" على "الدسمة"

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ختام "ليالي الإمارات الثقافية في الكويت" بالعرض المسرحي "سمرة" على "الدسمة"
(MENAFN- Al-Anbaa)
اختتمت مساء اليوم الأربعاء فعاليات «ليالي الإمارات الثقافية في الكويت» التي نظمتها سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالعرض المسرحي «سمرة» الذي تم تقديمه على خشبة مسرح «الدسمة».
وقال سفير الإمارات لدى الكويت الدكتور مطر النيادي لـ «كونا» إن مثل هذه الأسابيع الثقافية مهمة جدا في تعزيز التعاون الثقافي والفني مشيدا بالحضور الجماهيري المتفاعل مع الفعاليات التي أقيمت في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي ومجمع «الأفنيوز» واختتمت بالعرض المسرحي «سمرة» الذي شارك فيه الفنانون من الإمارات مع إخوانهم من الكويت.
وأضاف السفير النيادي أن هناك قواسم مشتركة بين التراث والفن الإماراتي والكويتي وحاولنا خلال الأيام الثلاثة إبرازها ما جعل الجمهور يشعر بالقرب والانتماء لهذا التراث.
وبين أن الفن والإعلام والثقافة جزء لا يتجزأ من فرص التعاون بين البلدين، وأن نجاح هذه المبادرة شجعنا على التفكير في مبادرات أخرى مستقبلا بنفس النهج.
وقال إن هناك علاقات متجذرة بين البلدين تدعمها قيادتان حكيمتان، مشيرا إلى التوافق الكبير بين البلدين في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية التي تهم المنطقة.
وأعرب السفير النيادي عن الشكر لكل من أسهم في إنجاح هذه الفعالية منها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على دعمه وكل الجهات الحكومية في دولة الكويت وخاصة وزارة الإعلام والأجهزة الإعلامية التي ساهمت تغطيتها في إنجاح الفعالية معبرا عن الشكر كذلك للجهات المشاركة من الإمارات مثل مؤسسات التراث والأرشيف الوطني ومكتب المؤسس وأكاديمية الفنون التشكيلية، إذ أن العمل جاء متكاملا بين الجهات في البلدين الشقيقين.
من جهته، أكد الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل في تصريح مماثل حرص المجلس على التبادل الثقافي من خلال تنظيم الأسابيع الثقافية، سواء الأسابيع الكويتية في الخارج أو استقبال أسابيع من الدول العربية ودول الخليج.
وأشار الزامل إلى أن الأسبوع الثقافي الإماراتي الذي جاء تزامنا وفعاليات «الكويت عاصمة الثقافة والإعلام العربي 2025» تميز بالتنوع والحضور القوي والجميل منذ انطلاقته وشهد تقديم جميع أنواع الفنون التشكيلية والحرف اليدوية والموروث الشعبي الإماراتي، إضافة إلى مشاركة الفرق الشعبية التي قدمت عروضا رائعة شهدت تفاعلا من الجمهور.
وأضاف أن التبادل الثقافي الحقيقي بين المجتمعات والشعوب يسهم في إطلاع الأجيال على ثقافات البلدان الأخرى خاصة بين دول الخليج التي تربطنا بها وحدة دائمة في كل الاتجاهات.
وجاءت مسرحية «سمرة» التي قدمها عدد من الفنانين الإماراتيين بتعاون بين جمعية ياس للثقافة والفنون والمسرح الإماراتية ومركز ديرة الثقافي الإماراتي، ومن تأليف وإخراج مرعي الحليان.
وكانت فعاليات «ليالي الإمارات الثقافية» انطلقت الإثنين الماضي وشهدت تنوعا من الأنشطة الفنية والثقافية منها معرضا فنيا شارك فيه نخبة من الفنانين الإماراتيين قدموا مجموعة من اللوحات الفنية التي تعكس ملامح التراث الإماراتي إلى جانب أركان مخصصة للحرف اليدوية والأنشطة التراثية والملابس التقليدية والمأكولات الشعبية الإماراتية ووصلات غنائية وشعرية وعروض حية للفنون الشعبية البحرية.
السفير مطر النيادي: الفن والإعلام والثقافة جزء من فرص التعاون بين الكويت والإمارات ونجاح هذه المبادرة شجعنا على التفكير في مبادرات أخرى مستقبلاً بنفس النهج
اختتمت مساء اليوم الأربعاء فعاليات «ليالي الإمارات الثقافية في الكويت» التي نظمتها سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالعرض المسرحي «سمرة» الذي تم تقديمه على خشبة مسرح «الدسمة».
وقال سفير الإمارات لدى الكويت الدكتور مطر النيادي لـ «كونا» إن مثل هذه الأسابيع الثقافية مهمة جدا في تعزيز التعاون الثقافي والفني مشيدا بالحضور الجماهيري المتفاعل مع الفعاليات التي أقيمت في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي ومجمع «الأفنيوز» واختتمت بالعرض المسرحي «سمرة» الذي شارك فيه الفنانون من الإمارات مع إخوانهم من الكويت.
وأضاف السفير النيادي أن هناك قواسم مشتركة بين التراث والفن الإماراتي والكويتي وحاولنا خلال الأيام الثلاثة إبرازها ما جعل الجمهور يشعر بالقرب والانتماء لهذا التراث.
وبين أن الفن والإعلام والثقافة جزء لا يتجزأ من فرص التعاون بين البلدين، وأن نجاح هذه المبادرة شجعنا على التفكير في مبادرات أخرى مستقبلا بنفس النهج.
وقال إن هناك علاقات متجذرة بين البلدين تدعمها قيادتان حكيمتان، مشيرا إلى التوافق الكبير بين البلدين في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية التي تهم المنطقة.
وأعرب السفير النيادي عن الشكر لكل من أسهم في إنجاح هذه الفعالية منها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على دعمه وكل الجهات الحكومية في دولة الكويت وخاصة وزارة الإعلام والأجهزة الإعلامية التي ساهمت تغطيتها في إنجاح الفعالية معبرا عن الشكر كذلك للجهات المشاركة من الإمارات مثل مؤسسات التراث والأرشيف الوطني ومكتب المؤسس وأكاديمية الفنون التشكيلية، إذ أن العمل جاء متكاملا بين الجهات في البلدين الشقيقين.
من جهته، أكد الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل في تصريح مماثل حرص المجلس على التبادل الثقافي من خلال تنظيم الأسابيع الثقافية، سواء الأسابيع الكويتية في الخارج أو استقبال أسابيع من الدول العربية ودول الخليج.
وأشار الزامل إلى أن الأسبوع الثقافي الإماراتي الذي جاء تزامنا وفعاليات «الكويت عاصمة الثقافة والإعلام العربي 2025» تميز بالتنوع والحضور القوي والجميل منذ انطلاقته وشهد تقديم جميع أنواع الفنون التشكيلية والحرف اليدوية والموروث الشعبي الإماراتي، إضافة إلى مشاركة الفرق الشعبية التي قدمت عروضا رائعة شهدت تفاعلا من الجمهور.
وأضاف أن التبادل الثقافي الحقيقي بين المجتمعات والشعوب يسهم في إطلاع الأجيال على ثقافات البلدان الأخرى خاصة بين دول الخليج التي تربطنا بها وحدة دائمة في كل الاتجاهات.
وجاءت مسرحية «سمرة» التي قدمها عدد من الفنانين الإماراتيين بتعاون بين جمعية ياس للثقافة والفنون والمسرح الإماراتية ومركز ديرة الثقافي الإماراتي، ومن تأليف وإخراج مرعي الحليان.
وكانت فعاليات «ليالي الإمارات الثقافية» انطلقت الإثنين الماضي وشهدت تنوعا من الأنشطة الفنية والثقافية منها معرضا فنيا شارك فيه نخبة من الفنانين الإماراتيين قدموا مجموعة من اللوحات الفنية التي تعكس ملامح التراث الإماراتي إلى جانب أركان مخصصة للحرف اليدوية والأنشطة التراثية والملابس التقليدية والمأكولات الشعبية الإماراتية ووصلات غنائية وشعرية وعروض حية للفنون الشعبية البحرية.
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