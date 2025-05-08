ختام "ليالي الإمارات الثقافية في الكويت" بالعرض المسرحي "سمرة" على "الدسمة"



السفير مطر النيادي: الفن والإعلام والثقافة جزء من فرص التعاون بين الكويت والإمارات ونجاح هذه المبادرة شجعنا على التفكير في مبادرات أخرى مستقبلاً بنفس النهج



اختتمت مساء اليوم الأربعاء فعاليات «ليالي الإمارات الثقافية في الكويت» التي نظمتها سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالعرض المسرحي «سمرة» الذي تم تقديمه على خشبة مسرح «الدسمة».وقال سفير الإمارات لدى الكويت الدكتور مطر النيادي لـ «كونا» إن مثل هذه الأسابيع الثقافية مهمة جدا في تعزيز التعاون الثقافي والفني مشيدا بالحضور الجماهيري المتفاعل مع الفعاليات التي أقيمت في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي ومجمع «الأفنيوز» واختتمت بالعرض المسرحي «سمرة» الذي شارك فيه الفنانون من الإمارات مع إخوانهم من الكويت.وأضاف السفير النيادي أن هناك قواسم مشتركة بين التراث والفن الإماراتي والكويتي وحاولنا خلال الأيام الثلاثة إبرازها ما جعل الجمهور يشعر بالقرب والانتماء لهذا التراث.وبين أن الفن والإعلام والثقافة جزء لا يتجزأ من فرص التعاون بين البلدين، وأن نجاح هذه المبادرة شجعنا على التفكير في مبادرات أخرى مستقبلا بنفس النهج.وقال إن هناك علاقات متجذرة بين البلدين تدعمها قيادتان حكيمتان، مشيرا إلى التوافق الكبير بين البلدين في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية التي تهم المنطقة.وأعرب السفير النيادي عن الشكر لكل من أسهم في إنجاح هذه الفعالية منها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على دعمه وكل الجهات الحكومية في دولة الكويت وخاصة وزارة الإعلام والأجهزة الإعلامية التي ساهمت تغطيتها في إنجاح الفعالية معبرا عن الشكر كذلك للجهات المشاركة من الإمارات مثل مؤسسات التراث والأرشيف الوطني ومكتب المؤسس وأكاديمية الفنون التشكيلية، إذ أن العمل جاء متكاملا بين الجهات في البلدين الشقيقين.من جهته، أكد الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل في تصريح مماثل حرص المجلس على التبادل الثقافي من خلال تنظيم الأسابيع الثقافية، سواء الأسابيع الكويتية في الخارج أو استقبال أسابيع من الدول العربية ودول الخليج.وأشار الزامل إلى أن الأسبوع الثقافي الإماراتي الذي جاء تزامنا وفعاليات «الكويت عاصمة الثقافة والإعلام العربي 2025» تميز بالتنوع والحضور القوي والجميل منذ انطلاقته وشهد تقديم جميع أنواع الفنون التشكيلية والحرف اليدوية والموروث الشعبي الإماراتي، إضافة إلى مشاركة الفرق الشعبية التي قدمت عروضا رائعة شهدت تفاعلا من الجمهور.وأضاف أن التبادل الثقافي الحقيقي بين المجتمعات والشعوب يسهم في إطلاع الأجيال على ثقافات البلدان الأخرى خاصة بين دول الخليج التي تربطنا بها وحدة دائمة في كل الاتجاهات.وجاءت مسرحية «سمرة» التي قدمها عدد من الفنانين الإماراتيين بتعاون بين جمعية ياس للثقافة والفنون والمسرح الإماراتية ومركز ديرة الثقافي الإماراتي، ومن تأليف وإخراج مرعي الحليان.وكانت فعاليات «ليالي الإمارات الثقافية» انطلقت الإثنين الماضي وشهدت تنوعا من الأنشطة الفنية والثقافية منها معرضا فنيا شارك فيه نخبة من الفنانين الإماراتيين قدموا مجموعة من اللوحات الفنية التي تعكس ملامح التراث الإماراتي إلى جانب أركان مخصصة للحرف اليدوية والأنشطة التراثية والملابس التقليدية والمأكولات الشعبية الإماراتية ووصلات غنائية وشعرية وعروض حية للفنون الشعبية البحرية.