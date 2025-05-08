وزارة الشؤون الخارجية تحيي اليوم الوطني للذاكرة
أشرف اليوم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيّد أحمد عطاف، مرفوقا بالأمين العام للوزارة، السيد لوناس مقرمان، على مراسم إحياء اليوم الوطني للذاكرة المخلد للذكرى 80 لمجازر 08 ماي 1945-2025، تحت شعار: "يوم الذاكرة... يوم مشهود لعهد منشود"، وذلك بحضور أعضاء من مكتب المجاهدين وذوي الحقوق وإطارات وموظفي الوزارة.
وبهذه المناسبة، تم وضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية وقراءة فاتحة الكتاب والوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء.توزيع APO Group بالنيابة عن Ministry of Foreign Affairs, People's Democratic Republic of Algeria.
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