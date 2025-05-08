وزارة الشؤون الخارجية تحيي اليوم الوطني للذاكرة

أشرف اليوم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيّد أحمد عطاف، مرفوقا بالأمين العام للوزارة، السيد لوناس مقرمان، على مراسم إحياء اليوم الوطني للذاكرة المخلد للذكرى 80 لمجازر 08 ماي 1945-2025، تحت شعار: "يوم الذاكرة... يوم مشهود لعهد منشود"، وذلك بحضور أعضاء من مكتب المجاهدين وذوي الحقوق وإطارات وموظفي الوزارة.

وبهذه المناسبة، تم وضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية وقراءة فاتحة الكتاب والوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء.

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