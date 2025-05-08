دورة تدريبية حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي
في إطار جهوده الرامية إلى تطوير القدرات التقنية والمعلوماتية لكوادره، نظم مكتب البحوث والدراسات والتوثيق واللجان العلمية مع إدارة تقنية المعلومات والإحصاء وتحليل البيانات وبالتنسيق مع إدارة التخطيط والموارد البشرية ، دورة تدريبية متخصصة لموظفي بعض إدارات والمكاتب المركز.
هدفت الدورة التي استمرت فعالياتها من الرابع وحتى السادس من مايو 2025، إلى تزويد الكوادر الطبية والطبية المساعدة بالمعارف والمهارات اللازمة لاستخدام برامج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الوعي بمفاهيم حماية المعلومات الشخصية للمستخدم . وتأتي هذه المبادرة في سياق سعي المركز إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب العمل، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية على صعيد التطوير التقني والمعلوماتي.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الدورة التدريبية تمثل المرحلة الأولى من خطة شاملة تستهدف تدريب باقي إدارات وفروع المركز خلال المراحل القادمة، بما يضمن تعميم الفائدة وتطوير قدرات جميع العاملين.توزيع APO Group بالنيابة عن National Center for Disease Control, Libya.
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