دورة تدريبية حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي

في إطار جهوده الرامية إلى تطوير القدرات التقنية والمعلوماتية لكوادره، نظم مكتب البحوث والدراسات والتوثيق واللجان العلمية مع إدارة تقنية المعلومات والإحصاء وتحليل البيانات وبالتنسيق مع إدارة التخطيط والموارد البشرية ، دورة تدريبية متخصصة لموظفي بعض إدارات والمكاتب المركز.

هدفت الدورة التي استمرت فعالياتها من الرابع وحتى السادس من مايو 2025، إلى تزويد الكوادر الطبية والطبية المساعدة بالمعارف والمهارات اللازمة لاستخدام برامج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الوعي بمفاهيم حماية المعلومات الشخصية للمستخدم . وتأتي هذه المبادرة في سياق سعي المركز إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب العمل، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية على صعيد التطوير التقني والمعلوماتي.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الدورة التدريبية تمثل المرحلة الأولى من خطة شاملة تستهدف تدريب باقي إدارات وفروع المركز خلال المراحل القادمة، بما يضمن تعميم الفائدة وتطوير قدرات جميع العاملين.

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