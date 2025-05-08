الاتصال الحكومي تعقد ورشة لشاغلي وظائف الإدارة الوسطى

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقدت وزارة الاتصال الحكومي اليوم الخميس، ورشة تدريبية لشاغلي وظائف الإدارة الوسطى في الوزارة، حول "التعليمات الخاصة بإدارة وتقييم الأداء"، بالتعاون مع هيئة الخدمة والإدارة العامة.



وأكد أمين عام الوزارة الدكتور زيد النوايسة، أهمية الورشة في تمكين الفئة المستهدفة من تطبيق التعليمات المتعلقة بعملية إدارة وتقييم الأداء، وتمكينهم من التعامل مع نماذج تقييم الأداء المعتمدة.



وتضمنت الورشة التي قدمها زياد الناطور من هيئة الخدمة والإدارة العامة، التعريف بمفاهيم إدارة الأداء، ومرتكزات السياسة العامة لتقييم أداء الموظفين في القطاع العام، ومراحل إدارة الأداء الرئيسية، وكيفية تعبئة نماذج التقييم الوظيفي، وأهمية ربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي لتحديد نقاط القوة والضعف الواجب العمل عليها للارتقاء بالأداء في القطاع العام.