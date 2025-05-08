الاتصال الحكومي تعقد ورشة لشاغلي وظائف الإدارة الوسطى

الاتصال الحكومي تعقد ورشة لشاغلي وظائف الإدارة الوسطى
وأكد أمين عام الوزارة الدكتور زيد النوايسة، أهمية الورشة في تمكين الفئة المستهدفة من تطبيق التعليمات المتعلقة بعملية إدارة وتقييم الأداء، وتمكينهم من التعامل مع نماذج تقييم الأداء المعتمدة.
وتضمنت الورشة التي قدمها زياد الناطور من هيئة الخدمة والإدارة العامة، التعريف بمفاهيم إدارة الأداء، ومرتكزات السياسة العامة لتقييم أداء الموظفين في القطاع العام، ومراحل إدارة الأداء الرئيسية، وكيفية تعبئة نماذج التقييم الوظيفي، وأهمية ربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي لتحديد نقاط القوة والضعف الواجب العمل عليها للارتقاء بالأداء في القطاع العام.
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