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زراعة الأعيان تقر مشروع قانون التعاون

زراعة الأعيان تقر مشروع قانون التعاون

2025-05-08 10:07:15
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أقرت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان برئاسة العين عاكف الزعبي، اليوم الخميس، مشروع قانون التعاون لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب، بحضور وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ومدير عام المؤسسة التعاونية عبدالفتاح الشبلي.


وجاء مشروع قانون التعاون، وفقا للأسباب الموجبة، لتعزيز دور المؤسسة التعاونية في الاشراف والرقابة على القطاع التعاوني وتشكيل مجلس إدارتها وتعزيز مشاركة القطاع التعاوني والمرأة فيه استجابة لمخرجات الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية.

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