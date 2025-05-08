زراعة الأعيان تقر مشروع قانون التعاون

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زراعة الأعيان تقر مشروع قانون التعاون
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أقرت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان برئاسة العين عاكف الزعبي، اليوم الخميس، مشروع قانون التعاون لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب، بحضور وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ومدير عام المؤسسة التعاونية عبدالفتاح الشبلي.
وجاء مشروع قانون التعاون، وفقا للأسباب الموجبة، لتعزيز دور المؤسسة التعاونية في الاشراف والرقابة على القطاع التعاوني وتشكيل مجلس إدارتها وتعزيز مشاركة القطاع التعاوني والمرأة فيه استجابة لمخرجات الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية.
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