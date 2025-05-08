وفد ليبي يطلع على تجربة صندوق المعونة الوطنية
وأكدت مدير عام الصندوق، ختام شنيكات، خلال لقائها الوفد الليبي، أهمية مثل هذه الزيارات لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، لما يسهم في رفع سوية الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطن العربي.
وأشارت إلى أن هذه الزيارة تعكس ثقة الجهات الإقليمية والدولية بصندوق المعونة الوطنية، الذي أصبح نموذجا يحتذى به في مجالات مكافحة الفقر وتقديم الدعم للأسر المحتاجة.
واستعرضت شنيكات، جميع البرامج التي ينفذها الصندوق، وأهداف كل برنامج، والفئات المستهدفة، وآليات عمل الصندوق، ومدى قدرته على تحديث برامجه ومواكبتها للتطورات الاقتصادية والاجتماعية.
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