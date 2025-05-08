  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وفد ليبي يطلع على تجربة صندوق المعونة الوطنية

وفد ليبي يطلع على تجربة صندوق المعونة الوطنية

2025-05-08 10:07:14
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اطلع وفد ليبي، اليوم الخميس، خلال زيارة قام بها لصندوق المعونة الوطنية، على التجربة الأردنية في مجال الحماية الاجتماعية، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال.


وأكدت مدير عام الصندوق، ختام شنيكات، خلال لقائها الوفد الليبي، أهمية مثل هذه الزيارات لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، لما يسهم في رفع سوية الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطن العربي.


وأشارت إلى أن هذه الزيارة تعكس ثقة الجهات الإقليمية والدولية بصندوق المعونة الوطنية، الذي أصبح نموذجا يحتذى به في مجالات مكافحة الفقر وتقديم الدعم للأسر المحتاجة.


واستعرضت شنيكات، جميع البرامج التي ينفذها الصندوق، وأهداف كل برنامج، والفئات المستهدفة، وآليات عمل الصندوق، ومدى قدرته على تحديث برامجه ومواكبتها للتطورات الاقتصادية والاجتماعية.

MENAFN08052025000208011052ID1109524561

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث