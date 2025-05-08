وفد ليبي يطلع على تجربة صندوق المعونة الوطنية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اطلع وفد ليبي، اليوم الخميس، خلال زيارة قام بها لصندوق المعونة الوطنية، على التجربة الأردنية في مجال الحماية الاجتماعية، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال.



وأكدت مدير عام الصندوق، ختام شنيكات، خلال لقائها الوفد الليبي، أهمية مثل هذه الزيارات لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، لما يسهم في رفع سوية الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطن العربي.



وأشارت إلى أن هذه الزيارة تعكس ثقة الجهات الإقليمية والدولية بصندوق المعونة الوطنية، الذي أصبح نموذجا يحتذى به في مجالات مكافحة الفقر وتقديم الدعم للأسر المحتاجة.



واستعرضت شنيكات، جميع البرامج التي ينفذها الصندوق، وأهداف كل برنامج، والفئات المستهدفة، وآليات عمل الصندوق، ومدى قدرته على تحديث برامجه ومواكبتها للتطورات الاقتصادية والاجتماعية.