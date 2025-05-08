انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا بنسب تراوحت بين 2% و 5%

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفض معدل سعر البنزين (أوكتان 95) في الأسبوع الأول من شهر أيار الحالي 640 دولارًا للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر نيسان الماضي والذي بلغ 656 دولارًا بنسبة انخفاض بلغت حوالي 2%.



ووفق بيانات النشرة الأسبوعية لأسعار المشتقات النفطية وخام برنت في الأسواق المرجعية؛ بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان 90) في الأسبوع الأول من شهر أيار الحالي 623 دولارًا للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر نيسان الماضي والذي بلغ 640 دولارًا بنسبة انخفاض بلغت حوالي 3%.



وانخفض معدل سعر الديزل من 587 دولارًا للطن إلى 556 دولارًا بنسبة انخفاض بلغت حوالي 5%، كما انخفض معدل سعر الكاز من 622 دولارًا للطن إلى 591 دولارًا بنسبة انخفاض بلغت حوالي 5%، كما انخفض معدل سعر زيت الوقود من 418 دولارًا للطن إلى 396 دولارًا بنسبة انخفاض بلغت حوالي 5%.



من جهة أخرى، بلغ معدل سعر الغاز البترولي المسال لشهرة الحالي حوالي 595 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في نيسان الماضي والذي بلغ حوالي 608 دولارًا للطن نسبة انخفاض بلغت حوالي 2%.



كما انخفض معدل خام برنت في الأسبوع الأول من شهر أيار الحالي لي حوالي 62 دولارًا زيادة مقارنة مع معدل سعره في نيسان الماضي والذي بلغ حوالي 68 دولارا زيادة بنسبة انخفاض بلغت حوالي 9%.