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الأردنية للطيران تعلن عن رحلات الى القاهرة ابتداءً من 110 دينار

الأردنية للطيران تعلن عن رحلات الى القاهرة ابتداءً من 110 دينار

2025-05-08 10:07:13
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رحلتك إلى القاهرة صارت أوفر وأفضل!
سافر مع الأردنية للطيران ابتداءً من 110 دينار فقط.
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