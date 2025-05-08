الأردنية للطيران تعلن عن رحلات الى القاهرة ابتداءً من 110 دينار

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الأردنية للطيران تعلن عن رحلات الى القاهرة ابتداءً من 110 دينار
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رحلتك إلى القاهرة صارت أوفر وأفضل!
سافر مع الأردنية للطيران ابتداءً من 110 دينار فقط.
لفترة محدودة والمقاعد محدودة!
🔹 لحجز الفنادق، تواصل مع وكيلنا المعتمد: SunDays Travel & Tourism
📞 للحجز والاستفسار:
المكتب الرئيسي: 0096265501760
واتساب: 00962777066111 | 00962777066080
أو احجز الآن عبر موقعنا الإلكتروني:
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سافر مع الأردنية للطيران ابتداءً من 110 دينار فقط.
لفترة محدودة والمقاعد محدودة!
🔹 لحجز الفنادق، تواصل مع وكيلنا المعتمد: SunDays Travel & Tourism
📞 للحجز والاستفسار:
المكتب الرئيسي: 0096265501760
واتساب: 00962777066111 | 00962777066080
أو احجز الآن عبر موقعنا الإلكتروني:
#الأردنية_للطيران #رحلات_القاهرة #عروض_طيران #سافر_بأقل_سعر #عروض_السفر #تذاكر_طيران #طيران_الأردنية
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