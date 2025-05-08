بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.. وكالة البحرين للفضاء تنفّذ سلسلة محاضرات تثقيفية للمعلمين
وحول هذا التعاون، أعرب الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي لوكالة البحرين للفضاء عن شكره لوزارة التربية والتعليم على تعاونها المثمر، وقال: "نثمن عاليًا هذه الشراكة مع وزارة التربية والتعليم التي أتاحت لنا فرصة لقاء المعلمين والمعلمات، الذين يمثلون حجر الأساس في بناء أجيال واعية ومبدعة، ومن خلال هذه المحاضرات، نهدف إلى اطلاعهم على جهود المملكة وإنجازاتها في قطاع الفضاء خلال العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ليكونوا سفراء لهذه المعرفة في مدارسهم، وينقلوا صورة دقيقة للطلبة الذين هم مستقبل هذا الوطن وصنّاع أمجاده، نؤمن بأن التعليم هو الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية البحرين 2030 في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار".
وشارك في تقديم المحاضرات أربعة من خبراء الوكالة، وهم: رؤيا راشد بوبشيت رئيسة مختبر تحليل البيانات والصور الفضائية، مهندسة الفضاء منيرة جاسم المالكي، مهندس الفضاء علي إبراهيم القرعان، والمهندسة عائشة يوسف المحميد.
وتناولت المحاضرات عرضًا شاملًا لدور الوكالة في تعزيز مكانة مملكة البحرين كإحدى الدول الرائدة في مجال الفضاء، من خلال استعراض أبرز الإنجازات والمشاريع الفضائية، والخدمات التي توفرها الوكالة لأكثر من 32 جهة حكومية، وعدد من القطاعات الخاصة.
وتم التطرق إلى فوائد البيانات والصور الفضائية والدراسات التحليلية في دعم التنمية الشاملة والمستدامة، بالإضافة إلى جهود الوكالة في نشر الأبحاث العلمية والابتكارات التقنية.
وحول مشاركاتهم في هذه السلسلة من المحاضرات، قالت خبيرة تحليل البيانات والصور الفضائية رؤيا راشد بوبشيت: "سعدنا بهذه الفرصة للتواصل مع المعلمين الذين يلعبون دورًا محوريًا في تشكيل وعي الطلبة، من خلال هذه المحاضرات أردنا أن نسلط الضوء على كيفية استخدام البيانات الفضائية في دعم القطاعات الحيوية، وكيف يمكن لهذه المعرفة أن تُترجم إلى فرص تعليمية مبتكرة في الفصول الدراسية".
وأوضحت مهندسة الفضاء منيرة جاسم المالكي، أن هذه المبادرة تعد خطوة مهمة لتعزيز ثقافة الفضاء بين المعلمين، الذين سينقلون هذه المعرفة إلى الطلبة، قائلة: "استعرضنا خلال المحاضرات بعض المشاريع التقنية التي تعمل عليها الوكالة، وكيف تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وبناء كوادر بحرينية متميزة في هذا المجال".
من جانبه، أشار مهندس الفضاء علي إبراهيم القرعان إلى أن هدفهم هو إلهام الأجيال القادمة وتشجيعهم على الاهتمام بعلوم الفضاء. من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم، قائلًا:" نعمل على بناء جسر بين التكنولوجيا المتقدمة والمنظومة التعليمية، مما يسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على قيادة المستقبل".
وعن التفاعل الإيجابي والحضور الكبير من جانب المعلمين، قالت المهندسة عائشة يوسف المحميد: "لمست الاهتمام والشغف لدى المعلمين للتعرف على قطاع الفضاء وأهميته في حياتنا اليومية، وقد أوضحت للمشاركين أنه لا يقتصر دور وكالة البحرين للفضاء على الأبحاث التقنية فحسب، بل يمتد إلى التوعية المجتمعية، والسعي لتأسيس قطاع فضائي مستدام يرتكز على التعاون بين القطاعين العام والخاص وبكفاءات بحرينية مؤهلة، هذه المحاضرات كانت فرصة لشرح كيفية مساهمة تقنيات الفضاء في حل التحديات اليومية، وكيف يمكن للمعلمين أن يكونوا شركاء في نشر هذه الثقافة".
وتأتي هذه المحاضرات في إطار جهود وكالة البحرين للفضاء لتعزيز التوعية بعلوم الفضاء وتقنياته، وإبراز دوره في دعم التنمية الوطنية الشاملة، تماشيًا مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
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