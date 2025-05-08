بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.. وكالة البحرين للفضاء تنفّذ سلسلة محاضرات تثقيفية للمعلمين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) نفّذت وكالة البحرين للفضاء سلسلة محاضرات علمية وتوعوية موجهة للمعلمين والمعلمات من منتسبي وزارة التربية والتعليم، وذلك بهدف تعزيز الوعي بدور المملكة في قطاع الفضاء، وإطلاع مُربي الأجيال على أحدث المشاريع والخدمات التي تقدمها الوكالة.

وحول هذا التعاون، أعرب الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي لوكالة البحرين للفضاء عن شكره لوزارة التربية والتعليم على تعاونها المثمر، وقال: "نثمن عاليًا هذه الشراكة مع وزارة التربية والتعليم التي أتاحت لنا فرصة لقاء المعلمين والمعلمات، الذين يمثلون حجر الأساس في بناء أجيال واعية ومبدعة، ومن خلال هذه المحاضرات، نهدف إلى اطلاعهم على جهود المملكة وإنجازاتها في قطاع الفضاء خلال العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ليكونوا سفراء لهذه المعرفة في مدارسهم، وينقلوا صورة دقيقة للطلبة الذين هم مستقبل هذا الوطن وصنّاع أمجاده، نؤمن بأن التعليم هو الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية البحرين 2030 في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار".

وشارك في تقديم المحاضرات أربعة من خبراء الوكالة، وهم: رؤيا راشد بوبشيت رئيسة مختبر تحليل البيانات والصور الفضائية، مهندسة الفضاء منيرة جاسم المالكي، مهندس الفضاء علي إبراهيم القرعان، والمهندسة عائشة يوسف المحميد.

وتناولت المحاضرات عرضًا شاملًا لدور الوكالة في تعزيز مكانة مملكة البحرين كإحدى الدول الرائدة في مجال الفضاء، من خلال استعراض أبرز الإنجازات والمشاريع الفضائية، والخدمات التي توفرها الوكالة لأكثر من 32 جهة حكومية، وعدد من القطاعات الخاصة.

وتم التطرق إلى فوائد البيانات والصور الفضائية والدراسات التحليلية في دعم التنمية الشاملة والمستدامة، بالإضافة إلى جهود الوكالة في نشر الأبحاث العلمية والابتكارات التقنية.

وحول مشاركاتهم في هذه السلسلة من المحاضرات، قالت خبيرة تحليل البيانات والصور الفضائية رؤيا راشد بوبشيت: "سعدنا بهذه الفرصة للتواصل مع المعلمين الذين يلعبون دورًا محوريًا في تشكيل وعي الطلبة، من خلال هذه المحاضرات أردنا أن نسلط الضوء على كيفية استخدام البيانات الفضائية في دعم القطاعات الحيوية، وكيف يمكن لهذه المعرفة أن تُترجم إلى فرص تعليمية مبتكرة في الفصول الدراسية".

وأوضحت مهندسة الفضاء منيرة جاسم المالكي، أن هذه المبادرة تعد خطوة مهمة لتعزيز ثقافة الفضاء بين المعلمين، الذين سينقلون هذه المعرفة إلى الطلبة، قائلة: "استعرضنا خلال المحاضرات بعض المشاريع التقنية التي تعمل عليها الوكالة، وكيف تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وبناء كوادر بحرينية متميزة في هذا المجال".

من جانبه، أشار مهندس الفضاء علي إبراهيم القرعان إلى أن هدفهم هو إلهام الأجيال القادمة وتشجيعهم على الاهتمام بعلوم الفضاء. من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم، قائلًا:" نعمل على بناء جسر بين التكنولوجيا المتقدمة والمنظومة التعليمية، مما يسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على قيادة المستقبل".

وعن التفاعل الإيجابي والحضور الكبير من جانب المعلمين، قالت المهندسة عائشة يوسف المحميد: "لمست الاهتمام والشغف لدى المعلمين للتعرف على قطاع الفضاء وأهميته في حياتنا اليومية، وقد أوضحت للمشاركين أنه لا يقتصر دور وكالة البحرين للفضاء على الأبحاث التقنية فحسب، بل يمتد إلى التوعية المجتمعية، والسعي لتأسيس قطاع فضائي مستدام يرتكز على التعاون بين القطاعين العام والخاص وبكفاءات بحرينية مؤهلة، هذه المحاضرات كانت فرصة لشرح كيفية مساهمة تقنيات الفضاء في حل التحديات اليومية، وكيف يمكن للمعلمين أن يكونوا شركاء في نشر هذه الثقافة".

وتأتي هذه المحاضرات في إطار جهود وكالة البحرين للفضاء لتعزيز التوعية بعلوم الفضاء وتقنياته، وإبراز دوره في دعم التنمية الوطنية الشاملة، تماشيًا مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.