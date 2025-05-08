سفير السودان يرفض إعلان بورتسودان قطع العلاقات مع الإمارات

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلن السفير السوداني لدى دولة الإمارات، عبد الرحمن شرفي، رفضه القاطع للبيان الصادر عن سلطات بورتسودان بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، معتبراً أن الجهة التي أصدرت البيان "تفتقر إلى الشرعية ولا تعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب السوداني".

وشدد شرفي على متانة العلاقات السودانية الإماراتية، واصفاً إياها بأنها "علاقات تاريخية تمتد لعقود، قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة"، كما أكد أن سفارة السودان في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي تواصلان عملهما كالمعتاد، دون أي تغيير أو توقف في تقديم الخدمات للجالية السودانية.

في المقابل، أكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وام"، عدم اعترافها بقرار سلطات بورتسودان، موضحة أن هذه الجهات "لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان وشعبه".

ووصفت القرار بأنه "رد فعل متسرع"، جاء بعد يوم واحد فقط من رفض محكمة العدل الدولية دعوى مقدمة من تلك السلطة.

وأضاف البيان أن "التصريحات الصادرة من بورتسودان محاولة للهروب من استحقاقات السلام، وأن السودان بحاجة إلى قيادة مدنية مستقلة، تضع مصلحة الشعب أولاً، لا أن تقتل نصفه وتجوّع وتهجّر النصف الآخر".

وأكدت الخارجية الإماراتية وقوف الإمارات إلى جانب الشعب السوداني، لا سيما الجالية الكبيرة المقيمة على أراضيها، والتي لن تتأثر بهذه التطورات، مشيرة إلى أن الإمارات تظل في طليعة الدول الداعمة للسودان على مدى أكثر من خمسين عاماً، وستواصل تقديم الدعم دون تردد.