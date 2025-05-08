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أضرار البقاء في المنزل فترة طويلة.. احذرها

أضرار البقاء في المنزل فترة طويلة.. احذرها

2025-05-08 06:10:53
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- البقاء في المنزل لفترات طويلة قد يبدو غير ضار، ولكن له العديد من الآثار الجانبية التي تؤثر على الصحة العامة، ومنها:


قلة النشاط البدني
يسبب قلة الحركة وتقليل التمارين الرياضية زيادة في خطر الإصابة بالسمنة، أمراض القلب، السكري من النوع الثاني، وضعف العظام والعضلات.
اضطرابات النوم
عدم التعرض للضوء الطبيعي يؤدي إلى اضطرابات النوم، مثل الأرق والقلق، نتيجة لتأثيره على الساعة البيولوجية للجسم.
تغيرات الحالة المزاجية
قلة التعرض لأشعة الشمس والهواء الطلق يمكن أن تسبب تغيرات في المزاج وزيادة التقلبات العاطفية مع مرور الوقت.
اضطرابات الوزن
الشعور بالملل والاكتئاب قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام أو فقدان الشهية، مما يؤثر سلبًا على الوزن.
نقص فيتامين د
البقاء في المنزل يحد من التعرض لأشعة الشمس، مما يؤدي إلى نقص فيتامين د الضروري لصحة العظام والعضلات والمناعة.


من المهم الحفاظ على التوازن بين الراحة والنشاط البدني والهواء الطلق لحماية صحتك العامة.

الكونسلتو

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