أضرار البقاء في المنزل فترة طويلة.. احذرها

أضرار البقاء في المنزل فترة طويلة.. احذرها
قلة النشاط البدني
يسبب قلة الحركة وتقليل التمارين الرياضية زيادة في خطر الإصابة بالسمنة، أمراض القلب، السكري من النوع الثاني، وضعف العظام والعضلات.
اضطرابات النوم
عدم التعرض للضوء الطبيعي يؤدي إلى اضطرابات النوم، مثل الأرق والقلق، نتيجة لتأثيره على الساعة البيولوجية للجسم.
تغيرات الحالة المزاجية
قلة التعرض لأشعة الشمس والهواء الطلق يمكن أن تسبب تغيرات في المزاج وزيادة التقلبات العاطفية مع مرور الوقت.
اضطرابات الوزن
الشعور بالملل والاكتئاب قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام أو فقدان الشهية، مما يؤثر سلبًا على الوزن.
نقص فيتامين د
البقاء في المنزل يحد من التعرض لأشعة الشمس، مما يؤدي إلى نقص فيتامين د الضروري لصحة العظام والعضلات والمناعة.
من المهم الحفاظ على التوازن بين الراحة والنشاط البدني والهواء الطلق لحماية صحتك العامة.
الكونسلتو
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين