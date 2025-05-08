  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مقتل 13 شخصا بإطلاق نار من جانب باكستان على بلدة هندية في كشمير

مقتل 13 شخصا بإطلاق نار من جانب باكستان على بلدة هندية في كشمير

2025-05-08 06:10:53
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قتل 13 شخصا وأصيب 59 آخرون بإطلاق للنار من الجانب الباكستاني على بلدة بونش في الجزء الهندي من إقليم جامو وكشمير، حسب الخارجية الهندية.
ونقلت وكالة أنباء "آسيا نيوز" الرسمية الهندية عن الوزارة إعلانها أن "13 مدنيًا قُتلوا في بونش، وأصيب 59 (بينهم 44 في بونش) إثر خروقات لوقف إطلاق النار من جانب باكستان بطول خط السيطرة".


من جهتها أفادت وسائل إعلام باكستانية اليوم الخميس بوقوع انفجار في مدينة لاهور شرقي باكستان، وإسقاط الدفاعات الجوية مسيرة هندية قرب مطار المدينة.

RT

MENAFN08052025000208011052ID1109523129

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث