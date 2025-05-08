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قفزة في الصادرات الأردنية لأميركا .. أرقام غير مسبوقة

قفزة في الصادرات الأردنية لأميركا .. أرقام غير مسبوقة

2025-05-08 06:10:53
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نمت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة الأميركية حتى نهاية شباط الماضي من العام الحالي، بنسبة 8 بالمئة، وصولاً إلى 365 مليون دينار، مقابل 338 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق.
وبحسب الأرقام المستندة إلى بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، سجل الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأميركية حتى نهاية شباط الماضي فائضًا مقداره 151 مليون دينار.
أما عن مستوردات المملكة من السوق الأميركي، فقد بلغت لنفس الفترة نحو 214 مليون دينار، مقابل 203 ملايين دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 5.4 بالمئة.
وفي السياق ذاته، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين لنفس الفترة ليبلغ 579 مليون دينار، مقابل 541 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق.
وتتركز الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية في:
الألبسة وتوابعها
الأسمدة والمنتجات الكيماوية
مستحضرات الصيدلة
الحلي والمجوهرات
المنتجات الغذائية والحيوانية
خدمات التكنولوجيا المعلوماتية
الصناعات الهندسية
بينما تتمثل مستوردات المملكة من أميركا في:
المنتجات المعدنية
معدات النقل
الآلات والأجهزة الكهربائية
الحبوب
المنتجات الكيماوية
الأجهزة الطبية
منتجات صناعة الأغذية
المنتجات الحيوانية
الأثاث ومصنوعات الحديد
الألبسة المستعملة
الزيوت والدهون النباتية
الخشب ومصنوعاته
يُشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة وُقعت في تشرين الأول من عام 2000، ودخلت حيّز التنفيذ بالكامل في كانون الثاني عام 2010، وساهمت في رفع التبادل التجاري الثنائي بنسبة تُقدّر بنحو 800 بالمئة.


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