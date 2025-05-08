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وزارة التربية تنشر قرار تأنيث المدارس بشكل رسمي

وزارة التربية تنشر قرار تأنيث المدارس بشكل رسمي

2025-05-08 06:10:52
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نشر نص قرار تأنيث المدارس بشكل رسمي، ضمن توجهاتها لتعزيز بيئة تعليمية أكثر ملاءمة لطلبة المدارس .
وهذا ما جاء في قرار التربية :























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