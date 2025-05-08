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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة جواهر بنت بندر آل سعود

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة جواهر بنت بندر آل سعود

2025-05-08 06:10:51
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصدر الديوان الملكي السعودي اليوم بياناً جاء فيه: انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة جواهر بنت بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم (الخميس) الموافق 10 / 11 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.


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