الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة جواهر بنت بندر آل سعود

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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة جواهر بنت بندر آل سعود
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصدر الديوان الملكي السعودي اليوم بياناً جاء فيه: انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة جواهر بنت بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم (الخميس) الموافق 10 / 11 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
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