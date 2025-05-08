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شاهد كلب يرعب مالكه بعد منتصف الليل بسبب الجوع

شاهد كلب يرعب مالكه بعد منتصف الليل بسبب الجوع

2025-05-08 06:10:51
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- "فيديو متداول: الكلب نفسه يرعب مالكه مرة أخرى بعد منتصف الليل لأنه يشعر بالجوع!"

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