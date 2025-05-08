أردوغان: حزب العمال الكردستاني سيحل اليوم أو غدا وسيتخلى عن السلاح

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أردوغان: حزب العمال الكردستاني سيحل اليوم أو غدا وسيتخلى عن السلاح
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه تم تجاوز كلّ المعيقات والعقبات، و"حزب العمال الكردستاني سيُحلّ.. اليوم أو غداً.
وقال أردوغان، اليوم الخميس، إن حزب العمال الكردستاني سيتخلّى عن السلاح".
RT
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