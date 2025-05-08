  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
أردوغان: حزب العمال الكردستاني سيحل اليوم أو غدا وسيتخلى عن السلاح

أردوغان: حزب العمال الكردستاني سيحل اليوم أو غدا وسيتخلى عن السلاح

2025-05-08 06:10:51
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه تم تجاوز كلّ المعيقات والعقبات، و"حزب العمال الكردستاني سيُحلّ.. اليوم أو غداً.

وقال أردوغان، اليوم الخميس، إن حزب العمال الكردستاني سيتخلّى عن السلاح".

RT

MENAFN08052025000208011052ID1109523123

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث