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ساعر: واشنطن لم تبلغنا بوقف قصفها للحوثيين

ساعر: واشنطن لم تبلغنا بوقف قصفها للحوثيين

2025-05-08 06:10:51
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمنح بلاده "دعما سياسيا غير مشروط"، وأن واشنطن لم تبلغ تل أبيب بوقف قصفها للحوثيين.
وفي تصريح قال إن إسرائيل لم "تتلق أي إشعار مسبق بوقف أمريكا قصفها على الحوثيين"، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

RT

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