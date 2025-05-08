قاضي القضاة يشارك بمؤتمر عربي للقضاء بالقاهرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شارك سماحة قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة في فعاليات المؤتمر العربي الأول للقضاء، المنعقد حالياً في مقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية بالقاهرة، تحت عنوان "تحديات العمل القضائي وبناء القدرات في ظل الذكاء الاصطناعي".



ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الفرص التي قد يوفرها الذكاء الاصطناعي لتطوير الأجهزة القضائية وتعزيز كفاءة العمل القضائي، مع التركيز على التحديات الأخلاقية والقانونية التي قد تنشأ من هذا التحول، ودراسة كيفية بناء القدرات البشرية للتعامل مع تلك التطبيقات.



وناقش المؤتمر عدة محاور رئيسة حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي، إلى جانب استعراض التجارب العربية والدولية في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين القضائيين والخبراء القانونيين والتقنيين من مختلف الدول العربية.



وتأتي مشاركة الربطة في إطار حرص دائرة قاضي القضاة على مواكبة المستجدات المتسارعة والتقنيات الناشئة في مجالات تطوير العمل القضائي، والاطلاع على التجارب العربية والدولية ذات الصلة، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي الشامل في أعمال هذه الدائرة والمحاكم الشرعية، ويسهم في تحسين تجربة متلقي الخدمة، وتجويد الأحكام القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة، وتقليل أمد التقاضي.