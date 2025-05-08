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الأخوة الأردنية العُمانية تلتقي السفير العُماني

الأخوة الأردنية العُمانية تلتقي السفير العُماني

2025-05-08 06:10:51
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقت لجنة الأخوة الأردنية-العُمانية في مجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة النائب يوسف الرواضية، سفير سلطنة عُمان لدى المملكة الشيخ فهد بن عبدالرحمن العجيلي، ونائب السفير الوزير المفوض يعقوب بن بدر الرقيشي، لبحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، لا سيما على الصعيد البرلماني.
وأكد الرواضية خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، والتي أرست دعائمها قيادتا البلدين، مشددًا على أهمية البناء على هذه العلاقات.
ودعا إلى ضرورة تفعيل الاتفاقيات الثنائية، خصوصًا في مجالات الاقتصاد والتجارة والصحة والزراعة والتعليم والبحث العلمي، بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم جهود التنمية المستدامة في كلا البلدين.
من جانبه، أعرب العجيلي عن اعتزازه بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع سلطنة عُمان بالمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدًا أنها تحظى برعاية مباشرة من قيادتي البلدين، وتستند إلى قيم وثقافة وتراث مشترك، ما أسهم في ترسيخ التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.
وأشار العجيلي إلى وجود أكثر من 2300 طالب عُماني يدرسون حاليًا في الجامعات الأردنية، نظرًا لما يتمتع به الأردن من سمعة مرموقة في مجالي التعليم والصحة، إلى جانب البيئة الاستثمارية الجاذبة، خاصة في القطاعين السياحي والاقتصادي، مشددًا على حرص سلطنة عُمان على تعميق هذه الروابط.
بدوره، أكد الرقيشي أهمية تعزيز التعاون في المجال التعليمي، في ظل تزايد أعداد الطلبة العُمانيين في المؤسسات الأكاديمية الأردنية، معتبرًا إياها نموذجًا يحتذى به في التعليم العالي.
بدورهم، أشاد أعضاء اللجنة النواب حياة المسيمي، ونجمة الهواوشة، وأحمد السراحنة بمستوى العلاقات الأردنية-العُمانية، مؤكدين ضرورة توسيع آفاق التعاون البرلماني وتكثيف الزيارات المتبادلة لتبادل الخبرات التشريعية، بما ينعكس إيجابًا على دعم مجالات التنمية وتعزيز التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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