زين تبدأ احتفالاتها بعيد الاستقلال بتغيير اسم شبكتها إلى J079

زين تبدأ احتفالاتها بعيد الاستقلال بتغيير اسم شبكتها إلى J079
ويحمل هذا التغيير في طيّاته تجديدٌ لمعاني الانتماء والولاء، إذ يجمع الاسم الجديد بين رمز شبكة زين "079" – الرقم الذي أصبح جزءاً من الهوية الرقمية للأردنيين واقترن باسم زين لعقود– والرقم "79" الذي يُجسّد مسيرة الاستقلال، ليجتمع الرقم والحرف في اسمٍ واحد يحتفي بالأردن ويفتخر بتاريخه وبمسيرة العمل والبناء في مختلف المجالات، ويُوجّه رسالة حب وانتماء للوطن وتحية اعتزاز بقيادته.
ويأتي تغيير زين لاسم شبكتها كبداية لسلسلة من المبادرات والأنشطة التي اعتادت الشركة تنفيذها سنوياً احتفالاً بعيد الاستقلال، ومشاركة الأردنيين فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية، التي تشكّل محطة عزّ وكرامة في تاريخ الأردن.
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