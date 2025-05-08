زين تبدأ احتفالاتها بعيد الاستقلال بتغيير اسم شبكتها إلى J079

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- احتفالاً بالمناسبة الوطنية الأقرب والأغلى على قلوب الأردنيين، الذكرى الـ 79 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية؛ أعلنت شركة زين الأردن عن تغيير اسم شبكتها ليصبح اعتباراً من صباح اليوم على هواتف مشتركيها "J079"، في مبادرة رمزية تعبّر عن فخر الشركة واعتزازها بالوطن، ووفائها لقيادته الهاشمية.



ويحمل هذا التغيير في طيّاته تجديدٌ لمعاني الانتماء والولاء، إذ يجمع الاسم الجديد بين رمز شبكة زين "079" – الرقم الذي أصبح جزءاً من الهوية الرقمية للأردنيين واقترن باسم زين لعقود– والرقم "79" الذي يُجسّد مسيرة الاستقلال، ليجتمع الرقم والحرف في اسمٍ واحد يحتفي بالأردن ويفتخر بتاريخه وبمسيرة العمل والبناء في مختلف المجالات، ويُوجّه رسالة حب وانتماء للوطن وتحية اعتزاز بقيادته.



ويأتي تغيير زين لاسم شبكتها كبداية لسلسلة من المبادرات والأنشطة التي اعتادت الشركة تنفيذها سنوياً احتفالاً بعيد الاستقلال، ومشاركة الأردنيين فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية، التي تشكّل محطة عزّ وكرامة في تاريخ الأردن.