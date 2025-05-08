رئيس الوزراء يستقبل رئيس مؤسسة كونراد أديناور الألمانية

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رئيس الوزراء يستقبل رئيس مؤسسة كونراد أديناور الألمانية
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم الخميس، رئيس مؤسسة كونراد أديناور الألمانية ورئيس البرلمان الألماني الأسبق الدكتور نوربرت لامرت.
وتم خلال اللقاء استعراض مشاريع وبرامج مؤسسة كونراد أديناور في الأردن سيما التي تعنى بدعم وتمكين قطاع الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية.
وأشار لامرت الى برامج ومشاريع المؤسسة ومكتبها في الأردن ، مؤكداً الحرص على مواصلة التعاون بهدف توسيع هذه البرامج لخدمة أكبر شريحة ممكنة من الشباب ومؤسسات المجتمع المدني.
وحضر اللقاء وزير دولة لتطوير القطاع العام خير أبو صعيليك.
وتم خلال اللقاء استعراض مشاريع وبرامج مؤسسة كونراد أديناور في الأردن سيما التي تعنى بدعم وتمكين قطاع الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية.
وأشار لامرت الى برامج ومشاريع المؤسسة ومكتبها في الأردن ، مؤكداً الحرص على مواصلة التعاون بهدف توسيع هذه البرامج لخدمة أكبر شريحة ممكنة من الشباب ومؤسسات المجتمع المدني.
وحضر اللقاء وزير دولة لتطوير القطاع العام خير أبو صعيليك.
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