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رئيس الوزراء يستقبل رئيس مؤسسة كونراد أديناور الألمانية

رئيس الوزراء يستقبل رئيس مؤسسة كونراد أديناور الألمانية

2025-05-08 06:10:51
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم الخميس، رئيس مؤسسة كونراد أديناور الألمانية ورئيس البرلمان الألماني الأسبق الدكتور نوربرت لامرت.
وتم خلال اللقاء استعراض مشاريع وبرامج مؤسسة كونراد أديناور في الأردن سيما التي تعنى بدعم وتمكين قطاع الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية.
وأشار لامرت الى برامج ومشاريع المؤسسة ومكتبها في الأردن ، مؤكداً الحرص على مواصلة التعاون بهدف توسيع هذه البرامج لخدمة أكبر شريحة ممكنة من الشباب ومؤسسات المجتمع المدني.
وحضر اللقاء وزير دولة لتطوير القطاع العام خير أبو صعيليك.


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