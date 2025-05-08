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غوغل تعيد تسمية الخليج الفارسي إلى الخليج العربي دون تفسير رسمي

غوغل تعيد تسمية الخليج الفارسي إلى الخليج العربي دون تفسير رسمي

2025-05-08 06:10:51
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أحدث تطبيق خرائط غوغل جدلاً مؤخرًا بعدما قام بتغيير تسمية "الخليج الفارسي" إلى "الخليج العربي" لبعض المستخدمين. حيث أفاد عدد من المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط بأن التطبيق أصبح يعرض اسم "الخليج العربي" عند البحث باستخدام مصطلحات مثل "Arab Gulf" و "Persian Gulf".


ولم تقدم شركة "غوغل" أي توضيح رسمي بشأن سبب هذا التغيير أو دوافعه. في وقت سابق، اقترح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تغيير اسم الخليج إلى "الخليج العربي"، وهو ما قد يكون له دور في هذا التعديل.


هذا التغيير يثير تساؤلات حول تأثيره على الرأي العام في المنطقة، خاصة مع استمرار الجدل حول التسمية بين الدول المعنية.

لبنان 24

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