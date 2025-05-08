  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
ولي العهد يلتقي برئيس وزراء اليابان ويؤكد اعتزازه بالعلاقة الراسخة بين البلدين

ولي العهد يلتقي برئيس وزراء اليابان ويؤكد اعتزازه بالعلاقة الراسخة بين البلدين

2025-05-08 06:10:50
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الخميس، مع رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، في طوكيو.
ونقل سموه تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس الوزراء الياباني، مؤكدا اعتزازه بالعلاقة الراسخة بين البلدين، والتوافق بينهما بشأن ضرورة تحقيق السلام والازدهار في المنطقة والعالم.
وأشاد سمو ولي العهد بجهود اليابان في تنظيم معرض إكسبو 2025 أوساكا، معربا عن تمنياته بدوام النجاح لليابان في مختلف المجالات.
بدوره، عبّر رئيس الوزراء الياباني عن إعجابه بالجناح الأردني في المعرض، الذي يشهد إقبالا واسعا ويوفر تجربة مميزة للزوار.
وأعرب سموه عن تقديره لدور الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في دعم مشاريع تنموية بالمملكة في القطاعات ذات الأولوية، كالمياه والطاقة.
وتحدث سمو ولي العهد عن مبادرات ومشاريع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، الذي تم إنشاؤه لتعزيز البنية التحتية الرقمية، والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن السيبراني، ومنظومة الاستثمار.

MENAFN08052025000208011052ID1109523115

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث