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استعدوا لشهرٍ حافلٍ بالتشويق والأمواج والروائع في حديقة وايلد وادي المائية خلال مايو الجاري
(MENAFN- Current Global) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 06 مايو 2025: تستعد حديقة وايلد وادي المائية لإطلاق موسم حافل بالحماس والتشويق خلال شهر مايو، عبر مجموعة من الفعاليات الترفيهية والتجارب المائية التي تلائم مختلف الزوار. وبفضل موقعها المتميّز قبالة برج العرب، تتحوّل الحديقة إلى وجهة رئيسية لعشاق المغامرة هذا الموسم، من "ليلة السيّدات" المخصّصة، وإلى بطولة "فلو رايدر" المرتقبة، مروراً بعدد من الألعاب المائية المشوّقة التي تناسب جميع الأعمار.
عودة "ليلة السيّدات" بخصوصيّتها وحيويّتها
تستأنف فعالية "ليلة السيّدات" انطلاقها اعتباراً من الجمعة 16 مايو، مرّتين شهرياً ولغاية نهاية سبتمبر، لتقدّم للزائرات أجواءَ تتصف بالخصوصية والمرح. وتتخلّل الأمسية عروض ترفيهية متجوّلة تحافظ على حيوية الأجواء طوال الليل، إلى جانب قائمة طعام غنية تضمّ تشكيلة من المأكولات والحلويات المختارة.
وتخصّص الحديقة خلال هذه الليالي ركناً لتجديل الشعر ورسم الوشوم البيضاء المؤقتة، لإضفاء لمسة من التألّق على السهرات، وتوفير لحظات مثالية لالتقاط الصور ومشاركتها عبر "إنستغرام". وتُحيي الأجواء منسّقة أغانٍ (دي جيه) بعروض موسيقية تفاعلية، مع إمكانية اختيار الأغاني المفضّلة لتحويل الأمسية إلى قائمة موسيقية مخصّصة تعبّر عن أذواق الحاضرات.
ويُسمح للأطفال الذكور حتى سنّ الثامنة بالدخول مع الاستمتاع بكامل الألعاب الثلاثين المتوفرة في الحديقة، ومنها لعبة "تانتروم آلي" المشوّقة، وأكبر حوض أمواج في الشرق الأوسط "بريكرز باي" الذي يقدّم خمس حركات أمواج مختلفة. و للراغبين بتجربة أكثر هدوءاً، يمكنهم الاسترخاء في "رحلة حجا" وهي عبارة عن جولة مائية عائلية ذات طابع هادئ.
بطولة "فلو رايدر": منتهى التحدي!
تعود بطولة "فلو رايدر"، المنافسة السنوية المحببة للجماهير، يوم السبت الموافق 17 مايو من الساعة 12:00 ظهراً حتى 5:00 مساءً، والتي تشتهر بأجوائها الحماسية وعروض التزلج المذهلة، حيث تُتيح للمشاركين من عمر 13 عاماً فما فوق إبراز مهاراتهم على لعبة "فلو رايدر" الشهيرة في الحديقة، ليحظى المتفوقون في النهاية بميداليات وكؤوس وهدايا حصرية وجوائز مميزة.
وسواءٌ أكان الزوّار يبحثون عن المغامرة والمشاركة في منافسات البطولة، أو الاستمتاع بأجواء "ليلة السيّدات" الحصرية، أو قضاء أوقات ممتعة برفقة العائلة والأصدقاء، فإن حديقة وايلد وادي المائية™ تَعِدُهم بتجربة استثنائية تزخر بالمرح والتشويق طوال شهر مايو. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الالكتروني:
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عودة "ليلة السيّدات" بخصوصيّتها وحيويّتها
تستأنف فعالية "ليلة السيّدات" انطلاقها اعتباراً من الجمعة 16 مايو، مرّتين شهرياً ولغاية نهاية سبتمبر، لتقدّم للزائرات أجواءَ تتصف بالخصوصية والمرح. وتتخلّل الأمسية عروض ترفيهية متجوّلة تحافظ على حيوية الأجواء طوال الليل، إلى جانب قائمة طعام غنية تضمّ تشكيلة من المأكولات والحلويات المختارة.
وتخصّص الحديقة خلال هذه الليالي ركناً لتجديل الشعر ورسم الوشوم البيضاء المؤقتة، لإضفاء لمسة من التألّق على السهرات، وتوفير لحظات مثالية لالتقاط الصور ومشاركتها عبر "إنستغرام". وتُحيي الأجواء منسّقة أغانٍ (دي جيه) بعروض موسيقية تفاعلية، مع إمكانية اختيار الأغاني المفضّلة لتحويل الأمسية إلى قائمة موسيقية مخصّصة تعبّر عن أذواق الحاضرات.
ويُسمح للأطفال الذكور حتى سنّ الثامنة بالدخول مع الاستمتاع بكامل الألعاب الثلاثين المتوفرة في الحديقة، ومنها لعبة "تانتروم آلي" المشوّقة، وأكبر حوض أمواج في الشرق الأوسط "بريكرز باي" الذي يقدّم خمس حركات أمواج مختلفة. و للراغبين بتجربة أكثر هدوءاً، يمكنهم الاسترخاء في "رحلة حجا" وهي عبارة عن جولة مائية عائلية ذات طابع هادئ.
بطولة "فلو رايدر": منتهى التحدي!
تعود بطولة "فلو رايدر"، المنافسة السنوية المحببة للجماهير، يوم السبت الموافق 17 مايو من الساعة 12:00 ظهراً حتى 5:00 مساءً، والتي تشتهر بأجوائها الحماسية وعروض التزلج المذهلة، حيث تُتيح للمشاركين من عمر 13 عاماً فما فوق إبراز مهاراتهم على لعبة "فلو رايدر" الشهيرة في الحديقة، ليحظى المتفوقون في النهاية بميداليات وكؤوس وهدايا حصرية وجوائز مميزة.
وسواءٌ أكان الزوّار يبحثون عن المغامرة والمشاركة في منافسات البطولة، أو الاستمتاع بأجواء "ليلة السيّدات" الحصرية، أو قضاء أوقات ممتعة برفقة العائلة والأصدقاء، فإن حديقة وايلد وادي المائية™ تَعِدُهم بتجربة استثنائية تزخر بالمرح والتشويق طوال شهر مايو. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الالكتروني:
تابعوا حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لمزيد من التحديثات:
إنستغرام: @wildwadiwaterpark
فيسبوك: @wildwadiwaterpark
تيكتوك: @wildwadiwaterpark
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