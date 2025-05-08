وثائقي اميركي .. قاتل شيرين أبو عاقلة قتل على يد المقاومة في جنين

MENAFN - Amman Net) >عرض في مدينة نيويورك الأميركية لأول مرة فيلم وثائقي بعنوان "من قتل شيرين؟" من إنتاج منصة زيتيو (منصة إعلامية أمريكية جديدة تُعنى بالصحافة الاستقصائية) ، ويكشف الفيلم معلومات جديدة عن هوية الجندي الذي قتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة عام 2022 في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وبحسب الفيلم، فإن القاتل هو الجندي الإسرائيلي ألون سكاجيو.

ويؤكد الفيلم ان سكاجيو قتل من قبل المقاومة الفلسطينية بتفجير عبوة ناسفة في جنين العام الماضي.

ساكجيو ظهر قبل مصرعه بيومين في فيديو يهاجم حكومة الاحتلال ، ويطالبها بمسح الفلسطينيين من مخيم جنين واعادة احتلاله.

وكشف الفيلم معلومات عن مساعي الاحتلال الإسرائيلي والحكومة الأميركية لإخفاء معلومات تتعلق بظروف اغتيال الزميلة الراحلة وعدم السماح بالوصول إلى القاتل.

وقد تم تصوير الوثائقي، الذي أعده الصحفي الاستقصائي ومراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" سابقا ديون نيسينباوم، في واشنطن والقدس وجنين، ويشمل مقابلات مع مسؤولين متابعين للقضية كعضو مجلس الشيوخ الديمقراطي كريس فان هولين، ومصادر جديدة لم تتحدث علنا عن الظروف والتحقيقات المتعلقة باغتيال شيرين أبو عاقلة.