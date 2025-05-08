وثائقي اميركي .. قاتل شيرين أبو عاقلة قتل على يد المقاومة في جنين

وثائقي اميركي .. قاتل شيرين أبو عاقلة قتل على يد المقاومة في جنين
وبحسب الفيلم، فإن القاتل هو الجندي الإسرائيلي ألون سكاجيو.
ويؤكد الفيلم ان سكاجيو قتل من قبل المقاومة الفلسطينية بتفجير عبوة ناسفة في جنين العام الماضي.
ساكجيو ظهر قبل مصرعه بيومين في فيديو يهاجم حكومة الاحتلال ، ويطالبها بمسح الفلسطينيين من مخيم جنين واعادة احتلاله.
وكشف الفيلم معلومات عن مساعي الاحتلال الإسرائيلي والحكومة الأميركية لإخفاء معلومات تتعلق بظروف اغتيال الزميلة الراحلة وعدم السماح بالوصول إلى القاتل.
وقد تم تصوير الوثائقي، الذي أعده الصحفي الاستقصائي ومراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" سابقا ديون نيسينباوم، في واشنطن والقدس وجنين، ويشمل مقابلات مع مسؤولين متابعين للقضية كعضو مجلس الشيوخ الديمقراطي كريس فان هولين، ومصادر جديدة لم تتحدث علنا عن الظروف والتحقيقات المتعلقة باغتيال شيرين أبو عاقلة.
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