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شانجان CS35بلس لميتد تجمع بين الأناقة والراحة والتقنيات الذكية
(MENAFN- Prime Advertising LLC) تقدم سيارة شانجان CS35 بلس ليمتد تجربة استثنائية في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة، حيث تجمع بين الأناقة والابتكار والأداء. وبصفتها النسخة الأرقى ضمن سلسلة CS35 بلس، فقد صُممت لتلبي تطلعات الأفراد الذين يقدّرون التفاصيل المدروسة والهندسة العصرية، دون الحاجة إلى دخول فئة السيارات الفاخرة مرتفعة التكلفة.
تتوفر الآن سيارة شانجان CS35 بلس ليمتد بأقساط شهرية تبدأ من 111 ريالًا عمانيًا فقط، ويقدّم طراز CS35 شانجان CS35بلس لميتد قيمة استثنائية للراغبين في امتلاك سيارة SUV مدمجة أنيقة وغنية بالمزايا. مع خيارات تمويل تمتد حتى ستة سنوات مع دفعة مقدمة بنسبة 20%، وذلك حسب موافقة البنوك. هذا العرض لفترة محدودة، ويجعل من السهل أكثر من أي وقت مضى امتلاك سيارة ذكية ومريحة ومتقدمة تكنولوجيًا.
من الخارج، تترك CS35بلس لميتد انطباعًا أوليًا قويًا بفضل الشبك الأمامي الجريء، والمصابيح الأمامية الأوتوماتيكية بتقنية LED، والعجلات الرياضية بقياس 18 بوصة التي تعكس القوة والانسيابية. ويضفي السقف البانورامي إحساسًا بالرحابة والانفتاح داخل المقصورة، ليجعل كل رحلة أكثر متعة، سواء كانت قصيرة أو طويلة.
أما من الداخل، فتستمر اللمسات الفاخرة مع تنجيد جلدي فاخر، مقعد سائق كهربائي، وإضاءة خلفية للقراءة، لتضفي إحساسًا بالراحة والرقي. وتوفر لوحة العدادات الرقمية بحجم 7 بوصات مع شاشة المعلومات والترفيه بحجم 10.25 بوصة مركز تحكم رقمي متكامل. وتشمل مزايا التكنولوجيا نظام ملاحة مدمج، شحن لاسلكي للهاتف، تشغيل المحرك عن بُعد، ودخول بدون مفتاح، ما يجعل كل رحلة أسهل وأكثر تواصلًا.
وتعمل السيارة بمحرك توربو سعة 1.4 لتر مقترن بناقل حركة ثنائي التعشيق من 7 سرعات، ليمنح قيادة سلسة واقتصادية، سواء داخل المدينة أو على الطرق السريعة. ويساهم نظام التعليق المتطور والتوجيه المحسّن في توفير تحكم واثق وأداء ثابت في مختلف الظروف.
وفي جانب السلامة، تتميز هذه الفئة بمزايا إضافية تشمل إلى جانب الوسائد الهوائية الأمامية المزدوجة، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام المكابح المانع للانغلاق مع توزيع قوة الكبح، ونظام التثبيت على المرتفعات، وسائد هوائية ستائرية، نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، تحذير من الاصطدام الأمامي، وكاميرات 360 درجة، مما يعزز راحة البال ويوفر بيئة قيادة أكثر أمانًا.
وقال متحدث باسم شانجان عُمان:
"تُعيد شانجان تعريف ما يمكن أن يتوقعه السائقون من سيارات الـ SUV المدمجة. مع فئة CS35 بلس لميتد، نقدم سيارة تتجاوز التوقعات، من خلال دمج مواصفات فخمة مع عملية يومية وتصميم مميز."
أما للراغبين في تصميم عصري وأداء موثوق بسعر عملي، فإن فئة شانجان CS35بلس ترند سعة 1.4 لتر تمثل خيارًا جذابًا آخر، حيث توفر نفس المحرك الديناميكي والتقنيات الحديثة الموجودة في الفئة لميتد، مع مزيج متوازن بين العملية والراحة اليومية.
سواء اخترت الفئة لميتد الفاخرة أو الفئة ترند متعددة الاستخدامات، فإن سلسلة شنجان CS35 بلس تقدم أسلوبًا ذكيًا وأنيقًا لترقية تجربة قيادتك اليومية.
تتوفر الآن سيارة شانجان CS35 بلس ليمتد بأقساط شهرية تبدأ من 111 ريالًا عمانيًا فقط، ويقدّم طراز CS35 شانجان CS35بلس لميتد قيمة استثنائية للراغبين في امتلاك سيارة SUV مدمجة أنيقة وغنية بالمزايا. مع خيارات تمويل تمتد حتى ستة سنوات مع دفعة مقدمة بنسبة 20%، وذلك حسب موافقة البنوك. هذا العرض لفترة محدودة، ويجعل من السهل أكثر من أي وقت مضى امتلاك سيارة ذكية ومريحة ومتقدمة تكنولوجيًا.
من الخارج، تترك CS35بلس لميتد انطباعًا أوليًا قويًا بفضل الشبك الأمامي الجريء، والمصابيح الأمامية الأوتوماتيكية بتقنية LED، والعجلات الرياضية بقياس 18 بوصة التي تعكس القوة والانسيابية. ويضفي السقف البانورامي إحساسًا بالرحابة والانفتاح داخل المقصورة، ليجعل كل رحلة أكثر متعة، سواء كانت قصيرة أو طويلة.
أما من الداخل، فتستمر اللمسات الفاخرة مع تنجيد جلدي فاخر، مقعد سائق كهربائي، وإضاءة خلفية للقراءة، لتضفي إحساسًا بالراحة والرقي. وتوفر لوحة العدادات الرقمية بحجم 7 بوصات مع شاشة المعلومات والترفيه بحجم 10.25 بوصة مركز تحكم رقمي متكامل. وتشمل مزايا التكنولوجيا نظام ملاحة مدمج، شحن لاسلكي للهاتف، تشغيل المحرك عن بُعد، ودخول بدون مفتاح، ما يجعل كل رحلة أسهل وأكثر تواصلًا.
وتعمل السيارة بمحرك توربو سعة 1.4 لتر مقترن بناقل حركة ثنائي التعشيق من 7 سرعات، ليمنح قيادة سلسة واقتصادية، سواء داخل المدينة أو على الطرق السريعة. ويساهم نظام التعليق المتطور والتوجيه المحسّن في توفير تحكم واثق وأداء ثابت في مختلف الظروف.
وفي جانب السلامة، تتميز هذه الفئة بمزايا إضافية تشمل إلى جانب الوسائد الهوائية الأمامية المزدوجة، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام المكابح المانع للانغلاق مع توزيع قوة الكبح، ونظام التثبيت على المرتفعات، وسائد هوائية ستائرية، نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، تحذير من الاصطدام الأمامي، وكاميرات 360 درجة، مما يعزز راحة البال ويوفر بيئة قيادة أكثر أمانًا.
وقال متحدث باسم شانجان عُمان:
"تُعيد شانجان تعريف ما يمكن أن يتوقعه السائقون من سيارات الـ SUV المدمجة. مع فئة CS35 بلس لميتد، نقدم سيارة تتجاوز التوقعات، من خلال دمج مواصفات فخمة مع عملية يومية وتصميم مميز."
أما للراغبين في تصميم عصري وأداء موثوق بسعر عملي، فإن فئة شانجان CS35بلس ترند سعة 1.4 لتر تمثل خيارًا جذابًا آخر، حيث توفر نفس المحرك الديناميكي والتقنيات الحديثة الموجودة في الفئة لميتد، مع مزيج متوازن بين العملية والراحة اليومية.
سواء اخترت الفئة لميتد الفاخرة أو الفئة ترند متعددة الاستخدامات، فإن سلسلة شنجان CS35 بلس تقدم أسلوبًا ذكيًا وأنيقًا لترقية تجربة قيادتك اليومية.
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