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شراكة تمدّد اتفاقية "تنمو" مع بنك التنمية لدعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان
(MENAFN- Prime Advertising LLC) في خطوة مهمة نحو دعم منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمانية، أعلنت شراكة، الشركة الرائدة في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، وبنك التنمية، عن تمديد تعاونهما ضمن برنامج "تنمو" لتقديم خدمات المشورة وتوفير التمويل اللازم لرواد الأعمال العمانيين.
يهدف برنامج "تنمو"، الذي دُشّن في مارس 2024، إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمانية، خاصةً تلك التي تعمل في قطاعي اللوجستيات والصناعة، وذلك من خلال عقد جلسات توجيهية وتقديم التوجيهات المتخصصة والأدوات اللازمة لمساعدة المؤسسات على تعزيز قدراتها في تخطيط المشاريع وتحقيق الاستدامة على المدى البعيد.
يأتي تمديد الاتفاق، الذي تم توقيعه في مايو 2025، تكليلًا لتعاون استمر على مدار ستة أشهر لدعم عشر مؤسسات صغيرة ومتوسطة في مسقط، ويشمل دور شراكة، وفقًا للبنود الجديدة، إجراء تقييم شامل وتقديم خدمات مشورة مصممة حسب احتياجات المؤسسة، يتبعها فترة مطولة من المتابعة والإشراف على الأعمال، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية عُمان 2040 وخطة التنمية الخمسية العاشرة.
تعليقًا على ذلك، قال الفاضل علي بن أحمد مقيبل، الرئيس التنفيذي لشراكة: "استكمالًا لنجاح تعاوننا مع بنك التنمية على مدار الفترة الماضية، يسعدنا أن نقدم مزيدًا من الدعم المتخصص للمؤسسات العمانية. لقد أثبت برنامج تنمو أهميته في بناء قدرات رواد الأعمال، ونأمل أن نساهم في تعميق هذا الأثر خلال الفترة المقبلة."
تنص الاتفاقية على توظيف أدوات التقييم وآليات مشاركة المعرفة وتقديم الدعم المنظم لتعزيز أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب ترسيخ التواصل المشترك وجهود التوعية بين الجانبين من خلال تنسيق الأنشطة الإعلامية وتعيين ممثلين عن كل جانب لتيسير العمل على تنفيذ تلك البنود.
ومن جانبه، أضاف الفاضل حسين اللواتي، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية: "يأتي تمديد اتفاقنا مع شراكة عبر برنامج تنمو انعكاسًا لرؤيتنا المشتركة لتحقيق النمو المستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ونحن على ثقة تامة بأن هذه المبادرة ستواصل دعم المؤسسات من خلال تزويدها بالأدوات والمعارف والتمويل اللازم لتحقيق النجاح على المدى البعيد."
جاء تجديد التعاون بين شراكة وبنك التنمية تجسيدًا لالتزامهما المشترك بدعم منظومة ريادة الأعمال في السلطنة من خلال برنامج "تنمو" الذي يهدف إلى تحقيق أثر دائم عبر تزويد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالموارد والتوجيه اللازم لتحقيق النمو المستدام، فيما يُعد نموذجًا يُحتذى به في دعم منظومة الأعمال المتنامية في السلطنة.
يهدف برنامج "تنمو"، الذي دُشّن في مارس 2024، إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمانية، خاصةً تلك التي تعمل في قطاعي اللوجستيات والصناعة، وذلك من خلال عقد جلسات توجيهية وتقديم التوجيهات المتخصصة والأدوات اللازمة لمساعدة المؤسسات على تعزيز قدراتها في تخطيط المشاريع وتحقيق الاستدامة على المدى البعيد.
يأتي تمديد الاتفاق، الذي تم توقيعه في مايو 2025، تكليلًا لتعاون استمر على مدار ستة أشهر لدعم عشر مؤسسات صغيرة ومتوسطة في مسقط، ويشمل دور شراكة، وفقًا للبنود الجديدة، إجراء تقييم شامل وتقديم خدمات مشورة مصممة حسب احتياجات المؤسسة، يتبعها فترة مطولة من المتابعة والإشراف على الأعمال، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية عُمان 2040 وخطة التنمية الخمسية العاشرة.
تعليقًا على ذلك، قال الفاضل علي بن أحمد مقيبل، الرئيس التنفيذي لشراكة: "استكمالًا لنجاح تعاوننا مع بنك التنمية على مدار الفترة الماضية، يسعدنا أن نقدم مزيدًا من الدعم المتخصص للمؤسسات العمانية. لقد أثبت برنامج تنمو أهميته في بناء قدرات رواد الأعمال، ونأمل أن نساهم في تعميق هذا الأثر خلال الفترة المقبلة."
تنص الاتفاقية على توظيف أدوات التقييم وآليات مشاركة المعرفة وتقديم الدعم المنظم لتعزيز أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب ترسيخ التواصل المشترك وجهود التوعية بين الجانبين من خلال تنسيق الأنشطة الإعلامية وتعيين ممثلين عن كل جانب لتيسير العمل على تنفيذ تلك البنود.
ومن جانبه، أضاف الفاضل حسين اللواتي، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية: "يأتي تمديد اتفاقنا مع شراكة عبر برنامج تنمو انعكاسًا لرؤيتنا المشتركة لتحقيق النمو المستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ونحن على ثقة تامة بأن هذه المبادرة ستواصل دعم المؤسسات من خلال تزويدها بالأدوات والمعارف والتمويل اللازم لتحقيق النجاح على المدى البعيد."
جاء تجديد التعاون بين شراكة وبنك التنمية تجسيدًا لالتزامهما المشترك بدعم منظومة ريادة الأعمال في السلطنة من خلال برنامج "تنمو" الذي يهدف إلى تحقيق أثر دائم عبر تزويد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالموارد والتوجيه اللازم لتحقيق النمو المستدام، فيما يُعد نموذجًا يُحتذى به في دعم منظومة الأعمال المتنامية في السلطنة.
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