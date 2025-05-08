الدفاع تدشن خطتها الاستراتيجية 2025 - 2030 والأنباء تنشر أبرز بنودها



العمل على بناء منظومة دفاعية متقدمة ترتكز على أسس علمية ومنهجية واضحة

تعزيز القدرات الدفاعية للجيش بما يحفظ أمن وسلامة أراضي البلاد وحماية مصالحها وردع أي عدوان

التركيز على التحول الرقمي الشامل في الوزارة مع إعطاء أولوية قصوى لتعزيز الأمن السيبراني وزير الدفاع: دعم كامل من القيادة السياسية للمؤسسة العسكرية لتعزيز قدراتها بما يعزز أمن الكويت واستقرارها

بحضور وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ عبدالله الصباح، ونائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح الجابر، وكبار قيادات الوزارة من الهيئتين العسكرية والإدارية، وممثلين من جهاز متابعة الأداء الحكومي، والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، وديوان المحاسبة، دشّنت وزارة الدفاع خطتها الاستراتيجية 2025 -2030، في حفل أقيم صباح اليوم في مبنى المتعدد الأغراض بمعسكرات المباركية.

حيث قدم رئيس فريق إعداد الخطة الاستراتيجية ، وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله المشعل، عرضًا شاملاً حول الخطة الاستراتيجية، استعرض فيه محاورها الرئيسية، وأهدافها المرحلية، وآليات التنفيذ والمتابعة، مبينًا إنها تمثل خارطة طريق شاملة تواكب التحديات المتسارعة في البيئة الدفاعية والأمنية إقليميًا ودوليًا، وتسهم في ترسيخ أسس العمل المؤسسي والاستدامة في الأداء العسكري والإداري، والعمل على بناء منظومة دفاعية متقدمة ترتكز على أسس علمية ومنهجية واضحة.

وأكد وكيل وزارة الدفاع أن الرؤية المستقبلية للخطة الاستراتيجية تتمحور حول الريادة في تعزيز القدرات الدفاعية للجيش الكويتي، بما يحفظ أمن وسلامة أراضي دولة الكويت، كما تنطلق الرسالة الاستراتيجية من التزام وزارة الدفاع بالحفاظ على سيادة دولة الكويت وحماية مصالحها الوطنية وردع أي عدوان، بما يرسّخ الشعور بالأمان والانتماء، ويعزز الفخر الوطني عبر تطوير منظومة دفاع متكاملة تشمل الموارد والقدرات البشرية والنظم التقنية.

كما شملت الخطة مجموعة من الغايات الاستراتيجية التي من شأنها تحويل هذه الرؤية إلى واقع عملي، حيث تسعى إلى تعزيز مكانة وحضور وزارة الدفاع إقليميًا ودوليًا، من خلال الشراكات المؤسسية والتعاون الأمني والعسكري، وخلق مصادر دخل بديلة من خلال خلق أذرع استثمارية بعيدة عن الاعتماد الكلي على الموارد النفطية، بالاضافة إلى ترسيخ مبدأ الشفافية وحوكمة الأداء، والعمل على ترشيد الإنفاق العام.

كما تركز الخطة الاستراتيجية على التحول الرقمي الشامل في الوزارة، مع إعطاء أولوية قصوى لتعزيز الأمن السيبراني، إلى جانب تطوير الهيكل التنظيمي وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الوزارة، والاهتمام بالعنصر البشري من خلال الاستثمار في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية، وتطوير المنظومة التعليمية والتدريبية العسكرية، فضلاً عن تنفيذ مشروعات إنشائية متقدمة تواكب متطلبات البنية التحتية الدفاعية والعسكرية الحديثة.

وقد أوضح وكيل وزارة الدفاع الشيخ عبدالله الصباح خلال المؤتمر، أن الخطة ترتكز على منظومة من القيم المؤسسية، التي تشكل البنية الأخلاقية والتنظيمية لأعمال الوزارة، حيث يأتي في مقدمتها الالتزام بالمسؤولية، والتميز المؤسسي، والنزاهة والشفافية، والعمل بروح الفريق الواحد، إلى جانب الشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية ذات العلاقة بما يخدم المصلحة الوطنية، من خلال اعتماد منهجية دقيقة تقوم على مراحل متتابعة تشمل التأسيس والتنفيذ والتقييم، إضافة إلى اعتماد مؤشرات أداء واضحة يتم من خلالها قياس مدى التقدم المحقق، مع آليات متابعة دورية ورفع تقارير تنظيمية لضمان تحقيق النتائج المرجوة، بما يعزز من كفاءة الأداء ويرسّخ ثقافة الحوكمة والمساءلة داخل المؤسسة.

وأكد وكيل وزارة الدفاع أن هذه الخطة تمثل نقلة نوعية في مسار العمل لدى وزارة الدفاع، موضحًا أن إعدادها جاء بعد دراسة دقيقة وتحليل مستفيض، واقعي وعلمي يحاكي التطورات والتحديات المستقبلية، مؤكداً سعادته إنه تم اعتماد بناء هذه الخطة على ممارسات عالمية رائدة، وتمت مراعاة مواءمة الأهداف الدفاعية مع الأولويات الوطنية، بما يحقق التكامل والفاعلية على المستويات الأمنية والدفاعية والتنموية.

وفي الختام أكد وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ عبدالله الصباح، أن تدشين الخطة الاستراتيجية لوزارة الدفاع هي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد ، أمير البلاد المفدى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إذ تعتبر ركيزة ونقطة تحول محورية في مسار تطوير الأداء والقدرات في وزارة الدفاع، مؤكداً على دعم القيادة السياسية الكامل للمؤسسة العسكرية، لتعزيز قدراتها على مواكبة التطورات والتحديات المستقبلية، بما يعزز أمن الكويت واستقرارها، كما وجه خالص شكره وتقديره إلى جميع فرق العمل التي أسهمت في إعداد هذه الخطة، مؤكدًا أن الجهود المبذولة تعكس مستوىً عاليًا من المهنية والتخطيط، وروح الفريق الواحد، في سبيل تحقيق الرؤى والأهداف المنشودة المتمثلة بتحقيق أعلى درجات التميز والجاهزية الاحترافية.