البلدية تبدأ حملات إخلاء مقرات الجمعيات الخيرية والمبرات بمناطق السكن الخاص

البلدية تبدأ حملات إخلاء مقرات الجمعيات الخيرية والمبرات بمناطق السكن الخاص
بدأت بلدية الكويت اليوم الخميس، أولى حملاتها الميدانية التفتيشية لإخلاء مقرات الجمعيات الخيرية والمبرات المقامة في مناطق السكن الخاص والنموذجي بالمحافظات الست.
وقال رئيس فريق طوارئ بلدية الأحمدي خالد الفضلي، لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)،إن الفرق الميدانية لإدارات التدقيق والمتابعة الهندسية رصدت وأنذرت العديد من مقار الجمعيات الخيرية والمبرات في السكن الخاص خلال الأيام الماضية لإخلائها.
وأضاف الفضلي أن البلدية نفذت اليوم أول حملة تفتيشية ميدانيا على خمس مناطق (فهد الأحمد والصباحية والفحيحيل وعلي صباح السالم "أم الهيمان" ومدينة صباح الأحمد السكنية) بهدف التأكد من التزام أصحاب الجمعيات الخيرية والمبرات في مناطق السكن الخاص والنموذجي بإخلائها بعد توجيه إنذارات لهم بالإزالة.
وذكر أن الفريق وجه اليوم 15 إنذارا للجمعيات الخيرية والمبرات المخالفة مثمنا تعاون العديد من الجمعيات المخالفة التي بادرت بالإزالة الفورية بعد توجيه الإنذارات لها في محافظة الأحمدي.
وأكد الفضلي أن الفرق الرقابية لن تتهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين للوائح وقوانين بلدية الكويت مشددا على استمرار الحملات الميدانية في الأيام المقبلة في مختلف المحافظات.
يذكر أن القرار الوزاري رقم (206/2009) يحظر استغلال الأبنية المقامة في مناطق السكن الخاص ومناطق السكن النموذجي بأي استعمال آخر بخلاف السكن الخاص لذا وجهت البلدية إنذارات بإخلاء أفرع الجمعيات الخيرية من السكن الخاص تطبيقا للقرار. (النهاية)
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