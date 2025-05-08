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البلدية تبدأ حملات إخلاء مقرات الجمعيات الخيرية والمبرات بمناطق السكن الخاص

البلدية تبدأ حملات إخلاء مقرات الجمعيات الخيرية والمبرات بمناطق السكن الخاص

2025-05-08 06:07:46
(MENAFN- Al-Anbaa)

بدأت بلدية الكويت اليوم الخميس، أولى حملاتها الميدانية التفتيشية لإخلاء مقرات الجمعيات الخيرية والمبرات المقامة في مناطق السكن الخاص والنموذجي بالمحافظات الست.

وقال رئيس فريق طوارئ بلدية الأحمدي خالد الفضلي، لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)،إن الفرق الميدانية لإدارات التدقيق والمتابعة الهندسية رصدت وأنذرت العديد من مقار الجمعيات الخيرية والمبرات في السكن الخاص خلال الأيام الماضية لإخلائها.

وأضاف الفضلي أن البلدية نفذت اليوم أول حملة تفتيشية ميدانيا على خمس مناطق (فهد الأحمد والصباحية والفحيحيل وعلي صباح السالم "أم الهيمان" ومدينة صباح الأحمد السكنية) بهدف التأكد من التزام أصحاب الجمعيات الخيرية والمبرات في مناطق السكن الخاص والنموذجي بإخلائها بعد توجيه إنذارات لهم بالإزالة.

وذكر أن الفريق وجه اليوم 15 إنذارا للجمعيات الخيرية والمبرات المخالفة مثمنا تعاون العديد من الجمعيات المخالفة التي بادرت بالإزالة الفورية بعد توجيه الإنذارات لها في محافظة الأحمدي.

وأكد الفضلي أن الفرق الرقابية لن تتهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين للوائح وقوانين بلدية الكويت مشددا على استمرار الحملات الميدانية في الأيام المقبلة في مختلف المحافظات.

يذكر أن القرار الوزاري رقم (206/2009) يحظر استغلال الأبنية المقامة في مناطق السكن الخاص ومناطق السكن النموذجي بأي استعمال آخر بخلاف السكن الخاص لذا وجهت البلدية إنذارات بإخلاء أفرع الجمعيات الخيرية من السكن الخاص تطبيقا للقرار. (النهاية)

MENAFN08052025000130011022ID1109523061

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