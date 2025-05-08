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"الرياضات الإلكترونية" يشارك في "دولية مونتينغرو"

"الرياضات الإلكترونية" يشارك في "دولية مونتينغرو"

2025-05-08 06:01:17
(MENAFN- Al-Bayan) يشارك منتخبنا الوطني لكرة القدم الإلكترونية في بطولة مونتينغرو للرياضات الإلكترونية، التي تُقام على هامش قمة المؤتمر الأوروبي للرياضات الإلكترونية، خلال الفترة من 10 إلى 11 مايو 2025 بمشاركة 16 منتخباً.
ويضم وفد المنتخب الوطني كلاً من المدرب سيف بن سويدان السويدي، واللاعب أحمد السويدي، واللاعب مهند المسماري، حيث يمثلون دولة الإمارات في واحدة من أبرز المحافل الرياضية الإلكترونية على المستوى الأوروبي.
وغادرت بعثة المنتخب الوطني، اليوم الخميس، إلى مونتينغرو استعداداً لخوض منافسات البطولة والمنافسة على المراكز المتقدمة.
وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية على دعم المنتخبات الوطنية وتعزيز حضور الإمارات في البطولات الدولية، استمراراً للإنجازات التي حققتها الدولة في مختلف المحافل الرياضية الإلكترونية العالمية.

MENAFN08052025000110011019ID1109523031

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