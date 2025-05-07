ماكرون يعد الشرع برفع مشروط للعقوبات

MENAFN - Al-Bayan) دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، إلى القيام بكل الممكن ((لضمان حماية جميع السوريين من دون استثناء))، بينما طالب الشرع بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا بعد أن رحل نظام بشار الأسد.

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي مع الشرع في باريس، إنه سيسعى إلى رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي تدريجياً إذا التزمت دمشق بمسارها الحالي، وأضاف أنه سيضغط على الولايات المتحدة لتحذو حذوه في هذا الصدد.

وأوضح ((أبلغت الرئيس بأنه إذا استمر على نهجه، فسنفعل الشيء نفسه. أي أولاً، رفع العقوبات الأوروبية تدريجياً، ثم سنضغط أيضاً على شركائنا الأمريكيين ليحذوا حذونا في هذا الشأن)).

وشدّد ماكرون على ضرورة ضمان ((ملاحقة ومحاكمة مرتكبي)) أعمال العنف الطائفية ضدّ الدروز مؤخراً، ومرتكبي المجازر بحق العلويين في مارس، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى ((فرض عقوبات منهجية على مرتكبي هذه الجرائم)).

إلى ذلك، أعرب ماكرون عن تأييده لمواصلة ((الرفع التدريجي للعقوبات الاقتصادية الأوروبية)) إذا تمكّنت السلطات الحاكمة من تحقيق الاستقرار في سوريا.