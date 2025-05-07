أحمد بن راشد: برؤية القيادة.. الإمارات ودبي تمضي بثقةنحو تطوير قدراتها والارتقاء بمكانتها

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
أحمد بن راشد: برؤية القيادة.. الإمارات ودبي تمضي بثقةنحو تطوير قدراتها والارتقاء بمكانتها
(MENAFN- Al-Bayan) أكد سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أن الإمارات ودبي، برؤية قيادتها، وجهود كوادرها الوطنية، تمضي بثقة نحو تطوير قدراتها، والارتقاء بمكانتها.
وقال سموه عبر حسابه على منصة إكس: ((سعدتُ بحضور مجلس أخي الشيخ محمد بن راشد، مع نخبة من أعيان دبي، ورجال الأعمال، وفرق العمل الحكومية... الإمارات ودبي، برؤية قيادتها، وجهود كوادرها الوطنية، تمضي بثقة نحو تطوير قدراتها، والارتقاء بمكانتها)).
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين