  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
أحمد بن راشد: برؤية القيادة.. الإمارات ودبي تمضي بثقةنحو تطوير قدراتها والارتقاء بمكانتها

أحمد بن راشد: برؤية القيادة.. الإمارات ودبي تمضي بثقةنحو تطوير قدراتها والارتقاء بمكانتها

2025-05-07 08:01:14
(MENAFN- Al-Bayan) أكد سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أن الإمارات ودبي، برؤية قيادتها، وجهود كوادرها الوطنية، تمضي بثقة نحو تطوير قدراتها، والارتقاء بمكانتها.

وقال سموه عبر حسابه على منصة إكس: ((سعدتُ بحضور مجلس أخي الشيخ محمد بن راشد، مع نخبة من أعيان دبي، ورجال الأعمال، وفرق العمل الحكومية... الإمارات ودبي، برؤية قيادتها، وجهود كوادرها الوطنية، تمضي بثقة نحو تطوير قدراتها، والارتقاء بمكانتها)).

MENAFN07052025000110011019ID1109521217

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث