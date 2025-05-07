الإمارات لن تتخلى عن شعب السودان والعلاقات متجذرة بين البلدين

MENAFN - Al-Bayan) أكد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، أن قرار ما تسمى ((سلطة بورتسودان)) بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات، هو محاولة مكشوفة للالتفاف على الحقائق، والتشويش على حكم محكمة العدل الدولية الذي أنصف الإمارات.

وقالوا إن العلاقات الأخوية بين الإمارات والسودان ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، وتستند إلى أسس متينة من الاحترام المتبادل، والتعاون المشترك، وهي أسس ومرتكزات رئيسة في السياسة الداخلية والخارجية للإمارات.

حيث جاء بيان وزارة الخارجية، ليرسخ نهج الدولة الأصيل وكرم قيادتها الرشيدة في الوقوف إلى جانب الشعب السوداني، خاصة الجالية السودانية الكبيرة المقيمة على أرض الإمارات، والزائرين السودانيين الذين لن يتأثروا بالقرارات والتصريحات المشينة الصادرة عن سلطة بورتسودان.

ناعمة الشرهان

ومن جانبها أكدت ناعمة عبد الله الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن موقف الإمارات الرافض لقرار ما تسمى بـ((سلطة بورتسودان)) بقطع العلاقات الدبلوماسية، يجسد التزام الدولة الثابت بمبادئ السياسة الخارجية الرشيدة التي تقوم على احترام السيادة، ودعم الشرعية، وعدم الانجرار وراء التصعيد أو القرارات غير المسؤولة.

وقالت الشرهان: ((إن هذا القرار الصادر عن كيان لا يمثل الحكومة الشرعية في السودان، هو محاولة مكشوفة للالتفاف على الحقائق، والتشويش على حكم محكمة العدل الدولية الذي أنصف دولة الإمارات، وأسقط دعاوى باطلة لا تستند لأي أساس قانوني أو أخلاقي)).

وأضافت: ((الإمارات كانت وستظل من أكثر الدول دعماً للشعب السوداني الشقيق، عبر مبادرات إنسانية وتنموية امتدت لعقود، وقد أثبتت التجربة أن الإمارات لا تزايد على دعمها ولا تنتظر مقابل، بل تتحرك من منطلق إنساني وأخلاقي راسخ.

وأن التصريحات الصادرة من سلطة بورتسودان تعكس حالة من التخبط السياسي ومحاولة لصرف الأنظار عن المسار المطلوب لإنقاذ السودان، وهو الانتقال إلى قيادة مدنية مستقلة تلبي تطلعات الشعب السوداني في الأمن والتنمية والاستقرار.

سعيد العابدي

وأفاد سعيد العابدي عضو المجلس الوطني الاتحادي: ((إن الجالية السودانية في الإمارات تحظى بكامل الرعاية والاحترام، ولن تتأثر بهذه المواقف المتهورة وغير المبررة من ما تسمى بـ((سلطة بورتسودان)).

فالعلاقات بين الشعبين الشقيقين أعمق وأقوى من أن تهزها قرارات فردية لا تمت للشرعية بصلة)). وأكد أن بيان وزارة الخارجية، يمثل رسالة محبة وأخوة لكافة مكونات الشعب السوداني، خاصة المقيمين على أرض الدولة أو القادمين لزيارتها، فالعلاقة بين الشعبين الإماراتي والسوداني، متينة ووثيقة، ونحن على ثقة كاملة بأن السودان الحبيب سوف يعود، بعون الله، أرضاً للسلام والوفاق والأمل.

عدنان حمد الحمادي

وقال الدكتور عدنان حمد الحمادي، عضو المجلس الوطني الاتحادي: إن الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة، والشعب الإماراتي تجاه السودانيين تعكس قيم العطاء والإنسانية المتأصلة في دولة الإمارات.

مشيداً بالدور الذي قامت به المؤسسات والسلطات المختصة في الدولة وجهودها الحثيثة في استضافة وتوفيق أوضاع السودانيين، وتقديم الرعاية الصحية المجانية وفتح الفرصة لهم باستخراج إقامة دول الكوارث والأزمات وتقديم كافة المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أن الإمارات أطلقت المبادرات والنداءات لوقف نزيف الحرب الدائرة في السودان، منذ أول يوم لاندلاع الحرب الدائرة في منتصف أبريل 2023، ولم تكتفِ بذلك، بل قدمت الدعم المادي والمعنوي لإغاثة الشعب السوداني المتضرر من الحرب، إضافة إلى النشاط الواسع الذي يبذله فريقها الدبلوماسي داخل أروقة الأمم المتحدة.

مريم البدواوي

وقالت الدكتورة مريم عبيد بن عبود البدواوي، عضو المجلس الوطني الاتحادي: إن بيان الخارجية الإماراتية يعكس القيم الإنسانية النبيلة وحرص قيادتنا الرشيدة على العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربطها بالشعب السوداني ورعايا الجالية السودانية المتواجدة بداخل دولة الإمارات، بما يرسخ نموذجها الإنساني في مد يد العون ومراعاة الأبعاد الإنسانية لكافة شعوب العالم المتضررة من الحروب والكوارث.

وأضافت: يتجلى عمق العلاقات الأخوية بين الإمارات والشعب السوداني في تاريخهما المشترك، حيث تُعتبر هذه الروابط ممتدة عبر الزمن، مشيرة إلى أن هذه العلاقة تعززت من خلال الدعم الأخوي الذي قدمته الإمارات لأبناء الجالية السودانية، ما يظهر التزامها الحقيقي بتوفير كافة الجهود الممكنة في دعمهم لتوفير متطلبات الحياة الكريمة للأخوة المقيمين من الشعب السوداني، كما أظهرت الإمارات تضامنها الفعلي مع السودان في مختلف الظروف الإنسانية التي مر بها الشعب السوداني على مر السنين، بما في ذلك الكوارث الطبيعية.