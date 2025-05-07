"دبي للثقافة" تختتم "مخيم العزف على البيانو"

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، عن اختتام النسخة الأولى من برنامج ((مخيم العزف على البيانو))، التي نظمتها بشراكة استراتيجية مع ((هاوس أوف بيانوز)) و((ستاينواي آند سنز - دبي))، بهدف اكتشاف أصحاب المواهب الموسيقية، وتأهيل جيل جديد من عازفي البيانو الإماراتيين.

ونجح المخيم، الذي أقيم لمدة ستة أشهر، في استقطاب 17 مبدعاً، شاركوا في سلسلة من ورش العمل التدريبية والمحاضرات والدروس التعليمية المتخصصة في العزف على البيانو، وتعرفوا إلى تاريخ الموسيقى الكلاسيكية ونظرياتها، ما ساهم في تطوير مهاراتهم الفنية في أداء المقطوعات الكلاسيكية، كما تمكنوا من اجتياز المرحلتين الأولى والثانية من مسابقة ((ستاينواي للبيانو – الخليج 2025))، التي عقدت تحت إشراف لجنة تحكيم تضم نخبة من فناني ((ستاينواي))، إلى جانب ملحنين وأساتذة وعازفي بيانو عالميين.

وفي هذا الإطار، أشارت فاطمة الجلاف مدير إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في ((دبي للثقافة))، إلى حرص الهيئة على تهيئة بنية تحتية قوية، تسهم في رفع كفاءة قطاع الموسيقى المحلي، لافتة إلى أهمية برنامج ((مخيم العزف على البيانو)) ودوره في رفد القطاع بطاقات جديدة.

وقالت: ((تسعى ((دبي للثقافة))، عبر المخيم، إلى إيجاد منصة مبتكرة، تتيح فرصاً جديدة أمام أصحاب المواهب الإماراتية، تمكنهم من تنمية وصقل قدراتهم في العزف على البيانو، وتسهم في تحفيزهم على مواصلة شغفهم، وإثراء المشهد الموسيقي بأعمالهم المتنوعة، وهو ما ينعكس إيجاباً على قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي))، مؤكدة في الوقت نفسه، أن فكرة المخيم تنسجم مع تطلعات الهيئة ومسؤولياتها الثقافية الهادفة إلى الاستثمار في الأجيال القادمة، وضمان استدامة القطاع الموسيقي وحيويته، ما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.

ومن جانبه، لفت شافكات مامادجونوف، مؤسس ((هاوس أوف بيانوز))، إلى أن متابعة أداء أصحاب المواهب الإماراتية بكل ثقة على بيانو ستاينواي في قاعة ستاينواي، مثلت لحظة فخر لا تُنسى، مشيراً إلى أن ((هاوس أوف بيانوز))، تواصل عبر مبادراتها النوعية، التزامها بدعم المشهد الثقافي في الإمارات، وتمكين جيل جديد من الموسيقيين.