"خزانة الكتب" تعرض أكثر من 200 إصدار لـ "أبوظبي للغة العربية"

MENAFN - Al-Bayan) زود مركز أبوظبي للغة العربية، رفوف مبادرته ((خزانة الكتب)) بسلسلة جديدة من إصداراته، بلغت أكثر من 200 عنوان، في سبعة مواقع تجارية حيوية، موزعة على مختلف إمارات الدولة، وذلك خلال الفترة من 22 أبريل الماضي إلى يوم أمس (7 مايو الجاري)، وبالتزامن مع فعاليات الدورة الـ 34 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

ويؤكد التوسع الملحوظ في عدد المواقع المستضيفة لفعاليات ((خزانة الكتب))، نجاح المبادرة في الوصول إلى جمهور واسع من القراء والمهتمين، وتنامي الإقبال على محتواها المعرفي والثقافي.

وانطلقت فعاليات ((خزانة الكتب)) للربع الثاني من العام الجاري، من إمارة رأس الخيمة، حيث استضاف ((منار مول)) المبادرة بين 22 أبريل الماضي و5 مايو الجاري، كما تم تنظيم الفعاليات ((سيتي لايف التلة مول)) في عجمان، من 23 أبريل الماضي إلى 6 مايو الجاري، إلى جانب ((ميغا مول)) في الشارقة، خلال الفترة نفسها.

وفي إمارة أبوظبي، استضافت مدينة الظفرة فعالية ((خزانة الكتب)) في ((الظنة مول))، من 24 أبريل الماضي إلى 7 مايو الجاري، بالتوازي مع فعالية ((مكاني مول - زاخر)) في مدينة العين، بالإضافة إلى الفعالية التي احتضنها ((بوابة الشرق مول)) خلال الفترة ذاتها.

وشملت الفعاليات كتباً من مشروع ((كلمة)) للترجمة، وسلسلة ((البصائر)) للبحوث والدراسات، إلى جانب مجموعة من الإصدارات المعرفية والثقافية المتنوعة. وتشهد مبادرة ((خزانة الكتب)) إقبالاً لافتاً من الجمهور، لا سيما خلال عطلات نهاية الأسبوع، في ظل ما توفره من محتوى غني.