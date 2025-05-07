"فن الحين" يستقبل عروض المشروعات حتى 18 الجاري

MENAFN - Al-Bayan) مدّد متحف اللوفر أبوظبي الموعد النهائي لتقديم عروض مشروعات النسخة الخامسة من معرض ((فن الحين 2025)) وجائزة ريتشارد ميل للفنون، وبذلك تتسنى الفرصة أمام الفنانين المعاصرين لتقديم عروض مشروعاتهم في هذا المعرض المتميز حتى 18 مايو الجاري، والذي تتولى تنسيقه أمينة المتحف الفنانة والمُحرّرة السويسرية اليابانية صوفي مايوكو أرني.

وتدعو نسخة هذا العام الفنانين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، وكذلك الفنانين المقيمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبطين بدول مجلس التعاون الخليجي، إلى تقديم عروض مشروعاتهم عن أعمال نحتية وتركيبية غامرة مصممة للعرض في الهواء الطلق، ومن وحي موضوع ((الظلال))، يستكشف المعرض التفاعل والتداخل بين الضوء والظلام، مستلهماً من التقاليد الفنية وعناصر الابتكار، ليشكل بذلك همزة وصل وجسراً يصل بين مختلف عناصر الجمال المعماري والثقافي في منطقة الخليج العربي واليابان.

وستُعرض الأعمال الفنية تحت القبة الأيقونية لمتحف اللوفر أبوظبي، وهو ما سيحوّل المكان إلى موقع مميز للتأمل والحوار بين الثقافات والتفسير الإبداعي بما يعمّق السردية العالمية للمتحف.

