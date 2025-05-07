  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
"فن الحين" يستقبل عروض المشروعات حتى 18 الجاري

"فن الحين" يستقبل عروض المشروعات حتى 18 الجاري

2025-05-07 07:17:14
(MENAFN- Al-Bayan) مدّد متحف اللوفر أبوظبي الموعد النهائي لتقديم عروض مشروعات النسخة الخامسة من معرض ((فن الحين 2025)) وجائزة ريتشارد ميل للفنون، وبذلك تتسنى الفرصة أمام الفنانين المعاصرين لتقديم عروض مشروعاتهم في هذا المعرض المتميز حتى 18 مايو الجاري، والذي تتولى تنسيقه أمينة المتحف الفنانة والمُحرّرة السويسرية اليابانية صوفي مايوكو أرني.

وتدعو نسخة هذا العام الفنانين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، وكذلك الفنانين المقيمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبطين بدول مجلس التعاون الخليجي، إلى تقديم عروض مشروعاتهم عن أعمال نحتية وتركيبية غامرة مصممة للعرض في الهواء الطلق، ومن وحي موضوع ((الظلال))، يستكشف المعرض التفاعل والتداخل بين الضوء والظلام، مستلهماً من التقاليد الفنية وعناصر الابتكار، ليشكل بذلك همزة وصل وجسراً يصل بين مختلف عناصر الجمال المعماري والثقافي في منطقة الخليج العربي واليابان.

وستُعرض الأعمال الفنية تحت القبة الأيقونية لمتحف اللوفر أبوظبي، وهو ما سيحوّل المكان إلى موقع مميز للتأمل والحوار بين الثقافات والتفسير الإبداعي بما يعمّق السردية العالمية للمتحف.

MENAFN07052025000110011019ID1109521194

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث