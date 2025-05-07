الأرشيف والمكتبة الوطنية ينضم إلى Datacite

MENAFN - Al-Bayan) أعلن الأرشيف والمكتبة الوطنية عن انضمامه إلى مجموعة DataCite العالمية بإطلاقه تحالف DataCiteUAE في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعد هذه المبادرة خطوة مهمة لتعزيز البنية التحتية للبحث العلمي بهدف تسهيل استكشاف المخرجات العلمية والثقافية والفكرية والمادية التي تنتجها الدولة.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز التعاون وإتاحة الفرص للمؤسسات الأكاديمية والثقافية لربط مخرجاتها بمعرفات الكيانات الرقمية الدائمة DOIs ويسعى تحالف DataCiteUAE إلى تمكين المؤسسات العلمية والثقافية والفكرية في دولة الإمارات بتخصيص معرفات فريدة ودائمة لمجموعة واسعة من الموارد، بما في ذلك البحوث ومقالات الدوريات والرسائل الجامعية، ومجموعات البيانات والصور والتقارير والجوائز وحتى الكيانات المادية، وتضمن هذه المعرفات الرقمية أن تكون المواد قابلة للاكتشاف والوصول إليها والاستشهاد بها على نطاق دولي.

التزام

وقال الدكتور عبدالله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، إن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من مكانة دولة الإمارات كمركز إشعاع ثقافي عربي وعالمي، وهي تعكس التزام الأرشيف والمكتبة الوطنية واهتمامه بتعزيز البحث المفتوح وتهيئة بيئة تعاونية تعظّم من إمكانية اكتشاف المعرفة وإعادة استخدامها، وهذا يتفق مع رسالة الأرشيف والمكتبة الوطنية الذي يتطلع إلى إثراء مجتمعات المعرفة وتمكينها.

وأضاف أنه في ظل تطلعاتنا نحو الحضور بقوة في عالم اقتصاد المعرفة، فإن ربط المخرجات البحثية بالنظام الأكاديمي الدولي سيجعل هذا التحالف يساعد المؤسسات على تحقيق حضور أوسع والاعتراف بمساهماتها وحفظها إلكترونياً مع حقوق التأليف والنشر كافة على المدى اللامحدود زمانياً ومكانياً، ويوفر لها الاستفادة من البنية الأساسية لمجموعة DataCite العالمية، ويمكن من الانتقال إلى ممارسات البحث المفتوح مما يعزز رؤية المخرجات ويمهد الطريق لتحقيق أكبر فائدة منها.

ورحب ماثيو بايز، المدير التنفيذي لمجموعة DataCite، بهذه المبادرة، قائلاً: ((يسعدنا انضمام الأرشيف والمكتبة الوطنية، المؤسسة الثقافية الرائدة في مجال التوثيق والأرشفة وصناعة المحتوى الثقافي في دولة الإمارات، إلى مجتمع DataCite عضواً ريادياً لتحالف DataCiteUAE)).