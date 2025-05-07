"محمد بن راشد للمعرفة" تُطلق موسوعة "الحضارة الإسلامية في صقلية"

MENAFN - Al-Bayan) أطلقت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة موسوعة ((الحضارة الإسلامية في صقلية))، التي أعدَّتها الراحلة الدكتورة سلمى الخضراء الجيوسي الشاعرة والناقدة والباحثة الأكاديمية الفلسطينية المعروفة بأعمالها المبدعة في الوسط الأدبي على مستوى العالم على مدار أكثر من نصف قرن، وذلك خلال ندوة خاصة أقيمت مؤخراً. وحضر إطلاق الموسوعة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسَّسة، والدكتور خليل الشيخ، مدير إدارة التعليم وبحوث اللغة العربية في مركز أبوظبي للغة العربية.

وتعد الموسوعة التي تم إصدارها باللغة الانجليزية مرجعاً يهتدي به الباحثون والمؤرخون في العالم ممن سيكتبون عن صقلية وتاريخها والعلاقة التي جمعتها بالمنطقة العربية والعالم الإسلامي.

وتتضمن الموسوعة أكثر من 33 بحثاً يوثق لِحقب مختلفة من تاريخ العرب المسلمين في الجزيرة المتوسطية، حين كانت صقلية مركز إشعاع في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. وقد أسهم في وضع الموسوعة 32 باحثاً منهم 15 إيطالياً وآخرون من دول عربية وغربية.

وأكَّد جمال بن حويرب أنَّ الموسوعة تمثِّل سرداً حضارياً متكاملاً يغطي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمعمارية في صقلية خلال فترة الحكم الإسلامي (831 ـ 1091م)، مشيراً إلى أن الجزيرة لا تزال تحتفظ بإرث حضاري عربي وإسلامي واضح، سواء في المعمار أو اللغة أو حتى في أنماط الطهي والري، وتُعدّ شاهداً حياً على التفاعل المستمر بين الحضارة العربية والإيطالية الأوروبية.

وأوضح أن العاصمة باليرمو تضم أكثر من 300 مسجد كانت قائمة خلال الحقبة الإسلامية، وأن التأثير العربي ظل حاضراً وانتقل حتى أثر على الحكم النورماني، مشيراً إلى أن عباءة الملك روجر الثاني كانت مطرزة بعبارات عربية، كما أن العلماء العرب أسهموا في تطوير مختلف ميادين الحياة في الجزيرة.

وشدد بن حويرب على التزام المؤسَّسة بدعم كافة المبادرات التي تسهم في تعزيز التعاون الحضاري، ترجمةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأهدى بن حويرب الموسوعة إلى روح الشاعرة والمفكرة الراحلة سلمى الخضراء الجيوسي، التي وافتها المنية في عام 2023 بعد أن عملت على تدقيقها لما يزيد على 18 عاماً. وقال: نتمنى أن نكون في المؤسسة وكل من شارك في هذا العمل المهم قد غطينا جوانب الحياة والجمال والعلم والآثار التي بقيت حتى اليوم في قلب المتوسطي. فحضارة الأندلس لها تاريخ وصقلية لها تاريخ، وفي هذه الموسوعة لأول مرة نفصل تاريخ الأندلس عن تاريخ صقلية، مشيراً إلى أن المكتبة العربية تفتقر لأعمال توثق الحكم الإسلامي في صقلية مقارنة بغزارة ما كُتب عن الأندلس.

من جانبه، أكد الدكتور خليل الشيخ أن كتاب ((الحضارة الإسلامية في صقلية)) هو نتاج جهد وعلم، ولابد أن يُدرس في المؤسسات التعليمية العالية والجامعات الإماراتية والعربية، حتى يتعرف الطلاب والدارسون على هذا البُعد الحضاري الذي يشمل حياة بأكملها في جزيرة صقلية، بما فيها من سياسة واقتصاد واجتماع وفنون وأدب وزراعة.

يُذكر أن الموسوعة تناولت عدة موضوعات تضمنت: اللغة الإيطالية وتأثرها باللغة العربية، وفنون العمارة الإسلامية البارزة في أروقة المدن والحواضر، والآداب، والعلوم، والموسيقى، وغيرها من الأنماط الأدبية التي ميزت حقبة الحكم العربي لصقلية التي ظهرت آثارها جلية وبشكل كبير في مختلف مؤلفات ومخرجات الحضارة الأوروبية.