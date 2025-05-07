مواقع الإمارات المرشحة لـ "التراث العالمي" .. مكانة حضارية وأدوار ثقافية

MENAFN - Al-Bayan) تزخر الإمارات بالعديد من المواقع الأثرية التي تحفل بقيمة تاريخية كبرى وتعكس مكانة ثقافية متميزة، وتبذل الدولة جهوداً حثيثة في سبيل إدراج مواقعها الأثرية في قائمة مواقع التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

شذا الملا

وفي هذا السياق، أكدت شذا الملا، وكيل مساعد قطاع الهوية الوطنية والفنون المكلف في وزارة الثقافة، لـ((البيان))، أن المواقع الأثرية في الإمارات تمثل سجلاً حياً يعكس عمق تاريخها وإرثها الثقافي الغني، مشيرةً إلى أن موقعاً واحداً حتى الآن قد حظي بالتسجيل في قائمة التراث العالمي لليونسكو، وهو موقع العين الثقافي، الذي يضم مدافن حفيت، وبدع بنت سعود، وجبل حفيت، ومناطق الأفلاج، نظراً إلى أهميته الاستثنائية في توثيق تطور المجتمعات القديمة في المنطقة.

12 موقعاً أثرياً

وأوضحت أنه إلى جانب ذلك، تم تسجيل 12 موقعاً أثرياً في القائمة التمهيدية لليونسكو، وهي: خور دبي، ((جلفار))، ومدينة تجارة اللؤلؤ في الجزيرة الحمراء، ومنطقة شمل، وموقع أم النار، والسبخة الساحلية - أبوظبي، قلعة ضاية، ومسجد البدية، وموقع الدور بأم القيوين، وصير بونعير، وقلب الشارقة، والمنطقة الوسطى بالشارقة. ولفتت إلى أنه يتم اختيار هذه المواقع بناءً على معايير دقيقة تعكس أهميتها التاريخية والثقافية.

وقالت: ((تروي كلّ من هذه المواقع فصلاً مهماً من تاريخ الإمارات، ما يعزز مكانتها على الساحة الثقافية العالمية، ويمكن أن نفصل هذه المعايير كالتالي. أولاً، القيمة العالمية الاستثنائية، إذ تمتاز المواقع المختارة بأهمية تتجاوز الحدود الوطنية، مسلطةً الضوء على تطور الحضارات القديمة ودورها في التجارة والتبادل الثقافي.

ثانياً، التاريخ العريق: تحتوي المواقع على أدلة أثرية تعود إلى آلاف السنين. ثالثاً، الحفاظ على التراث الثقافي: يشكّل ترشيح هذه المواقع خطوة مهمة في تعزيز جهود صونها وحمايتها للأجيال القادمة، ما يضمن استدامة الإرث الثقافي للإمارات.

رابعاً، التنوع الأثري والمعماري: تضم المواقع المسجلة عناصر معمارية متنوعة مثل : الحصون، المدافن، أنظمة الري التقليدية، المناطق السكنية. وهو يعكس التنوع الثقافي والحضاري في الدولة)).

وأوضحت شذا الملا أنه بفضل تلك العوامل؛ يروي كل من هذه المواقع فصلاً فريداً من تاريخ الإمارات وتراثها العريق.

مواقع جديدة

وكشفت شذا أنه في إطار الجهود المستمرة لحماية وتوثيق التراث الثقافي والطبيعي في دولة الإمارات، تعمل وزارة الثقافة حالياً على استكمال إجراءات ترشيح مواقع جديدة في ثلاث إمارات مختلفة لإدراجها في القائمة التمهيدية لليونسكو، بحيث تعمل مع إمارة الشارقة على تسجيل المناظر الطبيعية القديمة في الفاية، مشيرةً إلى أن هذا الموقع الأثري الواقع في الشارقة يُعد من أقدم الأدلة على استيطان الإنسان في المنطقة، حيث كشفت الحفريات الأثرية عن أدوات حجرية تعود إلى أكثر من 125 ألف عام، ما يجعله شاهداً على الهجرات البشرية المبكرة من أفريقيا إلى الجزيرة العربية، كما تحتوي المنطقة على تكوينات صخرية وجيولوجية مهمة تعكس تطورات المناخ القديم والتفاعل البشري مع البيئة.

وأضافت: ((كما نعمل مع إمارة الفجيرة على تسجيل وادي الوريعة، الذي يُعد من أبرز المواقع البيئية في الدولة، ويضم أول محمية جبلية طبيعية في الإمارات، ويتميز بينابيعه العذبة الدائمة التي تُعد موطناً لأكثر من 100 نوع من الطيور و20 نوعاً من الثدييات و17 نوعاً من الزواحف، إضافة إلى النباتات النادرة التي تعكس تنوع النظام البيئي الفريد في المنطقة، كما يحتوي الموقع على أدلة أثرية تشير إلى استيطان الإنسان للمنطقة منذ العصر الحجري الحديث)).

وبينت شذا الملا أن العمل جارٍ، أيضاً، مع إمارة رأس الخيمة، على تسجيل قلعة ضاية التاريخية، التي تعد آخر حصن جبلي لا يزال قائماً في الإمارات، حيث يعود تاريخها إلى أكثر من 200 عام، مؤكدةً أن القلعة لعبت دوراً محورياً في الدفاع عن الساحل الشمالي للدولة خلال القرن التاسع عشر، وتوفر إطلالة استراتيجية على المناطق المحيطة.

حماية استراتيجية

وأكدت الوكيل المساعد لقطاع الهوية الوطنية والفنون، المكلف، في وزارة الثقافة، أن الوزارة تعمل مع إمارة دبي على تسجيل مواقع حتا الأثرية التي تُعد من أبرز المعالم التراثية في إمارة دبي، وتشكّل شاهداً حيّاً على عمق الجذور التاريخية للمنطقة؛ إذ تضم حتّا مجموعة من الحصون والمباني الدفاعية التقليدية، أبرزها حصن حتّا الذي يعود إلى القرن الثامن عشر، وكان يشكّل نقطة حماية استراتيجية للواحات والمزارع المحيطة، مضيفةً أن المنطقة تحتوي على بقايا مساكن قديمة ومساجد تراثية وأساليب بناء حجرية تعكس المهارات المحلية في التشييد باستخدام مواد البيئة الجبلية.

وتابعت: ((ضمن خطواتنا القادمة، سنعمل على استكمال الملفات التفصيلية لكل موقع، استناداً إلى الدراسات العلمية والتاريخية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الخبراء والجهات المحلية والدولية، كما سنضع خططاً متكاملة لإدارة هذه المواقع وصونها وفق أعلى المعايير)).

وأضافت: إن إدراج مواقع أثرية في الإمارات ضمن القائمة الرسمية لمواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو يعكس الأهمية الاستثنائية لهذه المواقع على المستوى العالمي والمحلي بالتأكيد، ويؤكد دورها في التاريخ الإنساني وامتداد الحضارات.

وأشارت شذا إلى أن هذه الخطوة تعني أن المواقع المختارة تلبي معايير اليونسكو من حيث الأصالة، والتاريخ، والتأثير الثقافي.

واستطردت: ((تكمن قيمة تسجيل مواقع أثرية في الإمارات ضمن القائمة الرسمية لمواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو في جوانب عدة، أهمها، الحفاظ على التراث؛ إذ يسهم هذا الإدراج في تعزيز الجهود الوطنية والدولية لحماية هذه المواقع وصونها من التهديدات، مثل: التوسع العمراني أو التغيرات البيئية)).

وذكرت أن تسجيل المواقع الأثرية في قائمة اليونسكو يدعم السياحة الثقافية وخطط تنميتها، ويعزز استقطاب الباحثين والسياح المهتمين بالتاريخ، ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المحلي ويشجع الاستثمار في قطاع الثقافة.

وفي ختام حديثها، أكدت شذا الملا، أن هذه الجهود تساعد على تعريف الأجيال القادمة بقيمة وأهمية مواقع الدولة والتاريخ المرتبط بها، ويعزز الوعي بأهمية التراث بين المواطنين والمقيمين، ويضمن صون نبض المفردات التراثية والتاريخية المرتبطة بهذه المواقع، إضافة إلى ما يحققه ذلك من تعزيز للتعاون الدولي؛ إذ يفتح تسجيلها في هذه القائمة، الباب أمام فرص تعاون مع منظمات دولية وخبراء عالميين في مجال الحفظ والترميم والبحث والدارسة.

وبناء على هذه الركائز والاعتبارات والفوائد جميعاً، نجد أن إدراج مواقع الإمارات الأثرية، يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز قيم الهوية الوطنية، وترسيخ مكانة الدولة في المشهد الثقافي العالمي.