Rockstar Games تُطلق المقطع الدعائي الثاني للعبة Grand Theft Auto VI

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تفخر شركةRockstar Games، وهي علامة نشر تابعة لشركة .Take-Two Interactive Software, Inc (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: TTWO)، بالإعلان عن إطلاق المقطع الدعائي الثاني للعبة، إلى جانب إلقاء نظرة فاحصة على التطور الأكبر والأكثر غامرة في السلسلة حتى الآن:

فايس سيتي، الولايات المتحدة الأمريكية. لقد عرف Jason وLucia دائمًا أن الأمور ضدهما. ولكن عندما تسوء الأمور في على غير المتوقع، يجدون أنفسهم على الجانب الأكثر ظلمة من أكثر الأماكن المشمسة في أمريكا، في وسط مؤامرة إجرامية تمتد عبر ولاية ليونيدا - ويضطرون إلى الاعتماد على بعضهم البعض أكثر من أي وقت مضى إذا أرادوا الخروج منها على قيد الحياة.

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يتم الآن تشغيل المقطع الدعائي الثاني للعبة Grand Theft Auto VI في كل مكان.تم تصوير جميع لقطات المقطع الدعائي على جهاز PlayStation 5.

من المقرر إطلاق لعبة Grand Theft Auto VI في 26 مايو 2026 على أنظمة الترفيه الحاسوبية PlayStation® 5 وأنظمة الألعاب والترفيه Xbox Series X|S، وستتوفر اللعبة قريبًا في قائمة الرغبات على كل من PlayStation وMicrosoft Stores.

Grand Theft Auto VI لم يتم تصنيفها بعد.

حول Rockstar Games

عززت Rockstar Games سمعتها كمنشئة لعوالم معيشية معقدة من خلال سلسلة Grand Theft Auto ، وهي واحدة من أنجح ألعاب الترفيه على الإطلاق مع بيع أكثر من 440 مليون وحدة في جميع أنحاء العالم. من خلال سلسلة من الألعاب التي نالت استحسان النقاد بما في ذلك سلسلة Grand Theft Auto ، وسلسلة Red Dead Redemption ، وسلسلة Max Payne ، و Bully ، و L.A . Noire ، وسلسلة Midnight Club ، و The Warriors ، ساعدت Rockstar Games في دفع الترفيه التفاعلي إلى مركز الثقافة الحديثة. تابع Rockstar Games على X ، وInstagram ، وYouTube ، وFacebook ، وTwitch ، وDiscord ، وWhatsApp .

حول Take-Two Interactive Software

يقع المقر الرئيسي لشركة .Take-Two Interactive Software, Inc في مدينة نيويورك، وهي شركة رائدة في تطوير ونشر وتسويق الترفيه التفاعلي للمستهلكين حول العالم. تقوم الشركة بتطوير وتشغيل ونشر المنتجات بشكل أساسي من خلال Rockstar Games و2K وZynga. تم تصميم منتجاتنا حاليًا لأنظمة ألعاب الفيديو وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف المحمولة، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ويتم تسليمها من خلال البيع بالتجزئة الفعلي والتنزيل الرقمي والمنصات عبر الإنترنت وخدمات البث السحابي. يتم تداول الأسهم العادية للشركة علنًا في بورصة ناسداك تحت الرمز TTWO.

جميع العلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر الواردة هنا هي ملك لأصحابها.

ملاحظة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية

تُعتبر البيانات الواردة هنا، والتي لا تُمثل حقائق تاريخية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بتوقعات شركة .Take-Two Interactive Software, Inc (المشار إليها فيما يلي باسم "Take-Two" أو "الشركة" أو "نحن" أو ما شابهها)، بيانات تطلعية بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، ويمكن تمييزها بكلمات مثل "يتوقع"، "يعتقد"، "يقدر"، "يظن"، "ينوي"، "يخطط"، "محتمل"، "يتنبأ"، "يتنبأ"، "يسعى"، "ينبغي"، "سوف"، أو كلمات ذات معنى مماثل، وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، بيانات تتعلق بتوقعات أعمالنا المستقبلية وأدائنا المالي. وتستند مثل هذه التصريحات التطلعية إلى المعتقدات الحالية لإدارتنا فضلاً عن الافتراضات التي اتخذوها والمعلومات المتاحة لهم حاليًا، والتي تخضع لعدم اليقين والمخاطر والتغيرات المتأصلة في الظروف التي يصعب التنبؤ بها. قد تختلف النتائج والمخرجات الفعلية بشكل كبير عن هذه البيانات التطلعية استنادًا إلى مجموعة متنوعة من المخاطر وعدم اليقين بما في ذلك المخاطر المتعلقة بالإصدار في الوقت المناسب والقبول الكبير في السوق لألعابنا؛ ودمجنا مع .Zynga Inc؛ ومخاطر ممارسة الأعمال التجارية على المستوى الدولي، بما في ذلك نتيجة للأحداث الجيوسياسية غير المتوقعة؛ وتأثير التغيرات في أسعار الفائدة من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى، بما في ذلك على محفظة استثماراتنا قصيرة الأجل؛ وتأثير التضخم؛ والتقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية؛ واعتمادنا على موظفي الإدارة الرئيسيين وتطوير المنتجات؛ واعتمادنا على منتجاتنا NBA 2K وGrand Theft Auto وقدرتنا على تطوير عناوين ناجحة أخرى؛ وقدرتنا على الاستفادة من الفرص على PlayStation®5 و Xbox Series X|S؛ والعوامل التي تؤثر على أعمالنا المحمولة، مثل تكاليف اكتساب اللاعبين؛ والقدرة على الحفاظ على مستويات تسعير مقبولة لألعابنا.

تتضمن أحدث التقارير السنوية للشركة على النموذج 10-K عوامل ومعلومات مهمة أخرى، بما في ذلك المخاطر الملخصة في القسم بعنوان "عوامل الخطر"، والتقرير ربع السنوي الأخير للشركة على النموذج 10-Q، والإيداعات الدورية الأخرى التي قدمتها الشركة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، والتي يمكن الوصول إليها على . تخضع جميع البيانات التطلعية لهذه البيانات التحذيرية ولا تسري إلا اعتبارًا من تاريخ إصدارها. لا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث أي بيان تطلعي، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

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