Rockstar Games تُطلق المقطع الدعائي الثاني للعبة Grand Theft Auto VI

Rockstar Games تُطلق المقطع الدعائي الثاني للعبة Grand Theft Auto VI
فايس سيتي، الولايات المتحدة الأمريكية. لقد عرف Jason وLucia دائمًا أن الأمور ضدهما. ولكن عندما تسوء الأمور في على غير المتوقع، يجدون أنفسهم على الجانب الأكثر ظلمة من أكثر الأماكن المشمسة في أمريكا، في وسط مؤامرة إجرامية تمتد عبر ولاية ليونيدا - ويضطرون إلى الاعتماد على بعضهم البعض أكثر من أي وقت مضى إذا أرادوا الخروج منها على قيد الحياة.
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يتم الآن تشغيل المقطع الدعائي الثاني للعبة Grand Theft Auto VI في كل مكان.تم تصوير جميع لقطات المقطع الدعائي على جهاز PlayStation 5.
من المقرر إطلاق لعبة Grand Theft Auto VI في 26 مايو 2026 على أنظمة الترفيه الحاسوبية PlayStation® 5 وأنظمة الألعاب والترفيه Xbox Series X|S، وستتوفر اللعبة قريبًا في قائمة الرغبات على كل من PlayStation وMicrosoft Stores.
Grand Theft Auto VI لم يتم تصنيفها بعد.
حول Rockstar Games
عززت Rockstar Games سمعتها كمنشئة لعوالم معيشية معقدة من خلال سلسلة Grand Theft Auto ، وهي واحدة من أنجح ألعاب الترفيه على الإطلاق مع بيع أكثر من 440 مليون وحدة في جميع أنحاء العالم. من خلال سلسلة من الألعاب التي نالت استحسان النقاد بما في ذلك سلسلة Grand Theft Auto ، وسلسلة Red Dead Redemption ، وسلسلة Max Payne ، و Bully ، و L.A . Noire ، وسلسلة Midnight Club ، و The Warriors ، ساعدت Rockstar Games في دفع الترفيه التفاعلي إلى مركز الثقافة الحديثة. تابع Rockstar Games على X ، وInstagram ، وYouTube ، وFacebook ، وTwitch ، وDiscord ، وWhatsApp .
حول Take-Two Interactive Software
يقع المقر الرئيسي لشركة .Take-Two Interactive Software, Inc في مدينة نيويورك، وهي شركة رائدة في تطوير ونشر وتسويق الترفيه التفاعلي للمستهلكين حول العالم. تقوم الشركة بتطوير وتشغيل ونشر المنتجات بشكل أساسي من خلال Rockstar Games و2K وZynga. تم تصميم منتجاتنا حاليًا لأنظمة ألعاب الفيديو وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف المحمولة، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ويتم تسليمها من خلال البيع بالتجزئة الفعلي والتنزيل الرقمي والمنصات عبر الإنترنت وخدمات البث السحابي. يتم تداول الأسهم العادية للشركة علنًا في بورصة ناسداك تحت الرمز TTWO.
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ملاحظة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية
تُعتبر البيانات الواردة هنا، والتي لا تُمثل حقائق تاريخية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بتوقعات شركة .Take-Two Interactive Software, Inc (المشار إليها فيما يلي باسم "Take-Two" أو "الشركة" أو "نحن" أو ما شابهها)، بيانات تطلعية بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، ويمكن تمييزها بكلمات مثل "يتوقع"، "يعتقد"، "يقدر"، "يظن"، "ينوي"، "يخطط"، "محتمل"، "يتنبأ"، "يتنبأ"، "يسعى"، "ينبغي"، "سوف"، أو كلمات ذات معنى مماثل، وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، بيانات تتعلق بتوقعات أعمالنا المستقبلية وأدائنا المالي. وتستند مثل هذه التصريحات التطلعية إلى المعتقدات الحالية لإدارتنا فضلاً عن الافتراضات التي اتخذوها والمعلومات المتاحة لهم حاليًا، والتي تخضع لعدم اليقين والمخاطر والتغيرات المتأصلة في الظروف التي يصعب التنبؤ بها. قد تختلف النتائج والمخرجات الفعلية بشكل كبير عن هذه البيانات التطلعية استنادًا إلى مجموعة متنوعة من المخاطر وعدم اليقين بما في ذلك المخاطر المتعلقة بالإصدار في الوقت المناسب والقبول الكبير في السوق لألعابنا؛ ودمجنا مع .Zynga Inc؛ ومخاطر ممارسة الأعمال التجارية على المستوى الدولي، بما في ذلك نتيجة للأحداث الجيوسياسية غير المتوقعة؛ وتأثير التغيرات في أسعار الفائدة من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى، بما في ذلك على محفظة استثماراتنا قصيرة الأجل؛ وتأثير التضخم؛ والتقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية؛ واعتمادنا على موظفي الإدارة الرئيسيين وتطوير المنتجات؛ واعتمادنا على منتجاتنا NBA 2K وGrand Theft Auto وقدرتنا على تطوير عناوين ناجحة أخرى؛ وقدرتنا على الاستفادة من الفرص على PlayStation®5 و Xbox Series X|S؛ والعوامل التي تؤثر على أعمالنا المحمولة، مثل تكاليف اكتساب اللاعبين؛ والقدرة على الحفاظ على مستويات تسعير مقبولة لألعابنا.
تتضمن أحدث التقارير السنوية للشركة على النموذج 10-K عوامل ومعلومات مهمة أخرى، بما في ذلك المخاطر الملخصة في القسم بعنوان "عوامل الخطر"، والتقرير ربع السنوي الأخير للشركة على النموذج 10-Q، والإيداعات الدورية الأخرى التي قدمتها الشركة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، والتي يمكن الوصول إليها على . تخضع جميع البيانات التطلعية لهذه البيانات التحذيرية ولا تسري إلا اعتبارًا من تاريخ إصدارها. لا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث أي بيان تطلعي، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.
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